SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı, Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu listesinde yer aldı.
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı
Araştırma şirketi SONAR'ın Başkanı Hakan Bayrakçı’nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı, Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu’na girdi. SONAR'ın son anketinde YENİ Parti %34,3 oy alırken 258 milletvekili çıkarmıştı.Yunus Arıkan
YENİ Parti SONAR'ın son anketinde %34,3 oy oranıyla birinci parti olarak gösterilmişti.
YENİ Parti'nin yüksek oy oranıyla dikkat çektiği anketin ardından, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlunun Üsküdar İlçe Başkanlığı yönetim kuruluna dahil olması dikkatlerden kaçmadı.
SONAR'ın son araştırması şöyleydi:
YENİ Parti: %34,3 oran ve 600 üzerinden 258 milletvekili
AK Parti: %30,2 oran ve 227 milletvekili
DEM Parti: %8,5 oran ve 63 milletvekili
İYİ Parti: %7,0 oran ve 52 milletvekili
MHP: %5,1 oran alarak %7'lik barajın altında kalıyor ve vekil çıkaramıyor
CHP: %5,0 oran alarak baraj altında kalıyor ve vekil çıkaramıyor
Anahtar Parti: %2,6
Zafer Partisi: %2,3