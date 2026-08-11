Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı

Araştırma şirketi SONAR'ın Başkanı Hakan Bayrakçı’nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı, Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu’na girdi. SONAR'ın son anketinde YENİ Parti %34,3 oy alırken 258 milletvekili çıkarmıştı.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 1

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı, Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu listesinde yer aldı.

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 2

YENİ Parti SONAR'ın son anketinde %34,3 oy oranıyla birinci parti olarak gösterilmişti.

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 3

YENİ Parti'nin yüksek oy oranıyla dikkat çektiği anketin ardından, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlunun Üsküdar İlçe Başkanlığı yönetim kuruluna dahil olması dikkatlerden kaçmadı.

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 4

SONAR'ın son araştırması şöyleydi:

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 5

YENİ Parti: %34,3 oran ve 600 üzerinden 258 milletvekili

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 6

AK Parti: %30,2 oran ve 227 milletvekili

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 7

DEM Parti: %8,5 oran ve 63 milletvekili

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 8

İYİ Parti: %7,0 oran ve 52 milletvekili

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 9

MHP: %5,1 oran alarak %7'lik barajın altında kalıyor ve vekil çıkaramıyor

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 10

CHP: %5,0 oran alarak baraj altında kalıyor ve vekil çıkaramıyor

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 11

Anahtar Parti: %2,6

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu YENİ Parti Üsküdar yönetimine girdi: Son anket şaşırtmıştı - Resim: 12

Zafer Partisi: %2,3

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