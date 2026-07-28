Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ gazetesi yazarı Nuri Kayış, Yeni Parti’nin 41 sayfalık parti programını mercek altına aldı. Kayış, programda yer alan maddeleri inceleyerek öne çıkan vaatleri ve tartışmaya açık gördüğü hususları kaleme aldı. Kayış yazısının sonunda YENİ Parti'yi uyarak "Herkese göz kırpma isteği göz sağlığını bozabilir." dedi.

Kayış, yazısında ilk olarak parti programında onayladığı ve Türkiye’nin temel sorunlarına çözüm olarak gördüğü maddelere değindi. Parlamenter sisteme geri dönülmesi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yürütmenin etkisinden kurtarılması gibi yargı ve yönetim reformlarını öne çıkaran Kayış, asgari ücretin artırılması, emekli yoksulluğunun giderilmesi, tarımsal ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaştırılması ve öğrencilere okullarda ücretsiz yemek verilmesi gibi sosyal devlet vaatlerini olumlu bulduğunu belirtti.

Ayrıca “sıfır iş cinayeti” stratejisini, AB üyelik sürecinin hızlandırılmasını ve demiryollarına öncelik verilmesini de desteklediği başlıklar arasında sıraladı.

Buna karşın programdaki bazı maddelerin soru işaretleri ve riskler barındırdığına dikkat çeken Kayış, yerel yönetimlere idari ve mali özerklik tanınması ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın tam olarak uygulanması vaadinin, terörle mücadele geçmişi olan Türkiye için federasyon tehlikesi yaratabileceği uyarısında bulundu.

Roman vatandaşlara ve cinsel yönelime yönelik özel vurguların da gereksiz ayrıştırmalara veya tartışmalara yol açabileceğini savunan yazar, kapsayıcı bir dille tüm yurttaşların eşitliğine vurgu yapılmasının daha doğru olacağını ifade etti.

"HERKESE GÖZ KIRPMA İSTEĞİ GÖZ SAĞLIĞINI BOZABİLİR"

Parti programını eleştirdiği bölümün sonunda bir uyarıda bulunan Kayış, "Aman dikkat! Herkese göz kırpma isteği göz sağlığını bozabilir." dedi.