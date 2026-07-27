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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmasının en doğal hakkı olduğunu söyledi. Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in süren parti içi hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini istemediklerini ifade etti.

Bahçeli, gerçekleştirdiği açıklamada Kılıçdaroğlu’nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirebileceğini ve hukuki yollara başvurabileceğini belirtti.

'KILIÇDAROĞLU'NUN EN TABİİ HAKKIDIR'

Kılıçdaroğlu’nun uzun seneler genel başkanlığını yaptığı CHP’nin geleceğine ilişkin görüşlerini açıklamasının da doğal karşılanması gerektiğini belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun, uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkânlara müracaat etmesi ve yıllarca genel başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dair görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır.”

'ÖZGÜR ÖZEL'İN ÜZÜLMESİNİ ARZU ETMEYİZ'

Bahçeli, açıklamasının devamında Özgür Özel’e yönelik dikkat çeken bir mesaj verdi.

“Sayın Özel’in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP-YENİ Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi hâline getirilmesini arzu etmeyiz” diyen Bahçeli, CHP ile YENİ Parti arasındaki siyasi gerilime işaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin YENİ Parti'ye ilişkin açıklaması şöyle:

"Sayın Özgür Özel'in de siyasi emeği, hem Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürmüş olduğu hem de Türk siyasi hayatına geçtiğimiz günlerde giren Yeni Parti ile temsil ettiği Genel Başkanlık makamı ve buna bağlı olarak kendisinin politikasına güvenen 91 milletvekili ile iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi aşikardır. Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hirpalanmasını veya CHP - Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti, bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez."

FİGÜRAN SKANDALINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

CHP'nin Sarıyer mitingine para karşılığı cast ajanslarından figuran getirildiği iddiaları hakkında da konuşan Bahçeli, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında, henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir.

Bugün yapılması gereken; CHP-Yeni Parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye’nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir" sözlerini sarf etti.

'KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ VE HUKUKİ HAKLARI GÖZETİLEBİLİR'

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir" diyen Bahçeli, "Sayın Özel’in Yeni Parti ile yeniden filizlenen Genel Başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir" dedi.