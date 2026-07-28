200'den fazla belediye başkanının YENİ Parti'ye geçeceğini açıklayan Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın durumuyla ilgili de değerlendirmede bulundu. "İzmir'i tutamıyoruz, YENİ Parti'ye toplu bir geçi olacak" diyen Özel, Tugay'ın durumunu bilmediğini söyledi.

Özgür Özel'in Halk TV yayınında söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

"Yarından itibaren 200’ün üzerine belediye Yeni Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Zeydan Karalar için farklı bir durum var. Hakkındaki davada karar çıkacak. Zeydan Başkan ile arama giremeyecekleri için hadsiz hadsiz konuşuyorlar."

“BENİ DOKUNULMAZLIKLA KİM KORKUTACAK?”

Dokunulmazlık iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Özel, şöyle konuştu:

Polemiğe girmek istemem. Bu millet bu ihtimalleri konuşanları şamar oğlanı yaptı zaten. Türkiye gazetesi bu konuda butlan operasyonu gazetesi oldu. Ben bunların dibine inmemeliyim. Ne diyorlardı? Özgür Özel 40'a kadar düştü diye yemin ediyorlardı. Bizse 91 arkadaşımızla grubumuzu kurduk. Bunun dışında orada kalan arkadaşlarımın yarısı da ben CHP'de mücadele edeceğim olmazsa geleceğim diyen arkadaşlarım. 3-5 vekil arkadaşımızı korkutmayı başardılar kendilerince. Güya bizi 40 vekile düşüreceklerdi. Gelme diyorsun 200 belediye geliyor. Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak. Butlancılar korkutamıyor bununla mı korkutacaklar?

"DARBELERDEN DAHA BERBAT"

Gazetecilerin "Butlan yönetiminde ‘Bu tepkiler birkaç haftaya durulur’ deniyor" şeklindeki ifadesi sonrası Özel, şunları kaydetti:

“Zaten o kadar siyasetten, siyasetin gerçek bir şey olduğundan, sahiciliğinden bir haber ki adam. O kadar bir haber ki. O yüzden bu hale düşmüşler yani. O hala okuyamıyor. 14 Mayıs’tan, 28 Mayıs’tan sonra da sokaktaki duygusal kopuşu okuyamıyorlardı. ‘Yerel seçimlere gidelim sonra gemiyi bir yere çekelim.’ Yerel seçimlerde gemiyi batıracaktınız siz. Eğer biz inisiyatif almasaydık tarihin en düşük katılım oranıyla CHP tarihinin en berbat sonucunu alacaktı. Yaptığımız kurultayı özeleştiriye saydı da millet bu noktaya geldik. Esas o yüzden zaten o sanıyor ki butlanı kabul edeceğim, üç gün tepki sürecek, dördüncü gün devam edeceğiz. ‘Ne var ya, nereye gidiyorsunuz? Birlikte partide duralım’ falan. Yaptığının AK Parti ile birlikte bir siyasi darbe olduğunun, bunun da 28 Şubat‘tan geri bir iş olmadığının, 12 Eylül’den geri bir iş olmadığının, bir partinin seçilmiş Genel Başkanının iktidarını değiştirmesinin belli yönleriyle geçmişteki darbelerden çok daha berbat bir şey."

"BUTLAN ÇETESİNİN AFFI YOK"

Tarihin bir kırılma anında olduklarını belirten Özel, iktidara gelmeleri durumunda, kırılma anında doğru yerde duranlar ile ihanet içinde olanları birbirine karıştırmayacaklarını dile getirdi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Butlan çetesinin affı yok. Onlar tarihte hak ettikleri yeri alacaklar. Bugün yaptıklarını savunamayacakları için evladı ve torunları adına üzülüyorum. Bakın ağlaya ağlaya gelenler var. Neden? Doğrusu bu olduğu için geliyor. Benim dahi rozeti çıkartırken gırtlağım düğümlendi. Ağlaya ağlaya kalan, içinde kötülük olmayan, butlandan yana olmayan ya da fırsatçı olmayan bir grup arkadaşımız var. O arkadaşları aynı kefeye koymayacağız gerçek butlancı yapıyla. Oradaki yapının yarısının gönlü razı değil partiden ayrılmaya ama doğrunun bu olduğunu adları gibi biliyorlar. 18'i ile teker teker konuştum. Hepsinin butlanı darbe gördüklerini ve bir an önce kongre istediklerinin kefili benim

"DEVLET BEY YANIMIZDA DURMUYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yeni Parti'yle ilgili açıklamalarını değerlendiren Özel, şöyle devam etti:

- "Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Burada çok hassas bir şey var. Devlet Bey yanımızda durmuyor. Devlet Bey, Cumhur İttifakı’nın bir bileşeni ve Tayyip Erdoğan’ın yanında duruyor, arkasında duruyor, birlikte duruyor. Biz Cumhur İttifakı ile rekabet ediyoruz. Biz Cumhur İttifakı’nı yenmek istiyoruz. Devlet Bey’in yanında durduğu şey YENİ Parti ya da Özgür Özel değil. Devlet Bey’in yanında durduğu şey demokratik siyaset hakkı. Şunu söylüyor, butlana karşı da bir tutum almışlardı. Onların o tutumuna rağmen butlan gerçekleşti. Orada da ilk değerlendirmelerinde, ‘Biz demiştik, bir partide büyük bir tartışma çıktı, iki başlılık çıktı’ diye demişti.

- Devlet Bey, ‘Demokratik bir siyaset hakkı olmalıdır. 91 milletvekili bir tercih koymuştur. Toplumsal potansiyeli ortadadır. Bu parti, siyaset yapmalıdır, bu partiye saldırılmamalıdır, bu partiye oradaki bir takım şeyler olmamalıdır’ diyor. Ama bu şu demek değil. Devlet Bey, Cumhur İttifakı’nın en önemlileri iki bileşeninden bir tanesidir. Devlet Bey olmasa Cumhur İttifakı olmaz. Devlet Bey yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı noktasındaki pozisyonunu teyit etmektedir. Yani Devlet Bey, ‘Özgür Özel’i, YENİ Parti’yi destekliyor değil.’ O Cumhur İttifakı’nı destekliyor."

"DÜZENLEMEYE MUHTAÇ OLDUĞU AÇIK"

Özel sözlerine şunları söyledi:

"Ama Yeni Parti’nin siyaset hakkını destekliyor. Bir de biri eksikliği tespit etti. O da şunu söyledi. Diyor ki ‘Bu Hazine yardımı, son seçim başarısı için oransal olarak veriliyor. 130 milletvekili var, 90’ı bir yana gitti. Seçim yardımı buraya verilmiyor, buraya veriliyor.’ 129’u buraya gelse, bir kişi orada kalsa seçim yardımı orada kalacak. Bu konuda Devlet Bey bir saptamada bulunuyor. Bizim tabii mutlak butlan yönetiminden, CHP’den böyle bir talebimiz yok. Böyle bir şeyi kimse düşünmesin. Ama bu mevzunun bir yasal düzenlemeye muhtaç olduğu da açık."

“BÜTÜN PARA BUTLANDA KALDI”

Yeni Parti’ye yapılmak istenen bağışlarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Özel, şu yanıtı verdi:

"Önce ilçe teşkilatlarının kurulması gerekiyor, hukuken bu böyle. Kimin hangi ilçeden kayıt olacağının tespiti için bu gerekiyor. Yoksa bizim de çok ihtiyacımız var. Bütün para butlanda kaldı."

ERDOĞAN ARAMADI, BİNALİ YILDIRIM ARADI

Özel, “AK Parti kanadından veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir telefon aldınız mı” sorusuna karşılık, “Yok. Almadım. Geçmişte birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlar, yöneticiler falan arıyorlar. Binali Yıldırım aradı. Binali Yıldırım aradı. Ama Erdoğan'dan böyle bir telefon gelmedi” cevabını verdi.

CEMİL TUGAY YORUMU

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Yeni Parti’ye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Özel’in yanıtı şöyle oldu:

“Cemil Bey’in durumu şöyle. CHP’den ‘Bir an önce parti kurmalıyız’ diye istifa etti ve hatta benimle yaptığı görüşmede hatta ben dedim ki ‘Ya öyle böyle demişsiniz, benim rızam yok bu işe’ dediğimde bana dedi ki ‘Ya sizin sırtınızdan birilerinin yük alması lazım. Hep biz size yük oluyoruz’ diyerek böyle son görüşmelerimiz falan böyleydi. ‘Yeni parti kurulacak oraya gideceğim, yeni parti kurulmalıdır’ dedi.

- Biz Yeni Parti’yi kurduk. Bilmiyorum Cemil Bey’in durumuyla ilgili ama İzmir’de İzmir’i tutamıyoruz. Bütün belediye başkanı, belediye meclis üyelerimiz ‘Yeni Parti’ye gelmek istiyoruz’ diyorlar. Cemil Bey de tahmin ediyorum hani o günkü yaklaşımı belediye meclis üyelerine ve başkanlara ‘Bir an önce gitmeliyiz’ diyordu, onlar da ‘Genel Başkanla birlikte hareket edeceğiz’ diyorlardı. Şimdi bu tarafından bakarsan biz Cemil Bey’in dediğine geldik veya diğer arkadaşlar.

- Öbür taraftan bakarsan Cemil Bey biraz acele etti, biz disiplin içinde bir süreç getirdik. Ama bizimle yolunu kesiştirmek isteyen, bizimle meselesi olmayan herkesle bir arada oluruz. Cemil Bey’le benim kişisel olarak bir sorunum yok. Ama Cemil Bey’le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. Severiz kendisini. Bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey’e?”