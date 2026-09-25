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YENİ Parti Kurucu Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılacağı yönünde basına yansıyan iddialara net yanıt verdi.

Söz konusu iddia, Gazeteci Tolgahan Erdoğan tarafından gündeme getirilmişti. Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak YENİ Parti cephesinden 9 milletvekilinin CHP’ye geçmek istediğini ilettiğini ve bu isimler arasında Yıldızlı’nın da bulunduğunu öne sürmüştü.

'HİÇBİR YERE GİTMİYORUM'

Konuyla ilgili sessizliğini Demokrat Kocaeli Gazetesi’ne bozarak söz konusu iddiaları kesin bir dille reddeden Yıldızlı, kurucusu olduğu partiden ayrılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Yıldızlı, "Hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır. YENİ Parti’de kalmaya devam edeceğim. Örgütümüzle omuz omuza vererek partimizi aydınlık yarınlara taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz. Partimde mutluyum, hiçbir yere gitmiyorum" dedi.