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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın imzasını taşıyan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin esas komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu, tali komisyonu ise Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu olarak belirlendi.

Teklifin gerekçesinde şu kritik veriler öne sürüldü:

Açlık Sınırı Vurgusu: 2026 yılı için belirlenen net 28 bin 75 liralık mevcut asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin 36 bin 940 liraya ulaşan açlık sınırının altında kaldığı belirtildi.

Enflasyon Kaybı: Yılın ilk yedi ayındaki kümülatif enflasyonun yüzde 19,86'ya ulaştığı ifade edilerek çalışanların satın alma gücünün gerilediği vurgulandı.

Yeni ücret seviyesi: Düzenlemeyle asgari ücretin 1 Ağustos - 31 Aralık 2026 döneminde net 45 bin 800 liraya çıkarılması, günlük brüt ücretin ise 1.775,91 lira olarak uygulanması önerildi.

İŞVERENİN PRİM YÜKÜNÜ HAZİNE KARŞILAYACAK

Teklifte, olası istihdam kayıplarının önüne geçebilmek adına işverenlere çalışan sayısına göre kademeli sigorta primi desteği verilmesi yer aldı. Ağustos-Aralık döneminde uygulanması planlanan ve Hazine tarafından karşılanacak günlük prim destekleri şu şekilde planlandı:

KAMUYA MALİYETİ 1,63 TRİLYON LİRA

Hazırlanan kanun teklifinin gerekçesinde, söz konusu düzenlemenin bütçeye ve kamu ekonomisine etkilerine dair şu hesaplamalara yer verildi:

Düzenlemenin kamuya yaklaşık 1,63 trilyon lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplandı.

Ek gelir beklentisi: Ücret artışıyla birlikte iç talep ve üretimin canlanacağı, kayıtlı istihdamın artacağı ve bu sayede kamuya yaklaşık 1 trilyon liralık ek gelir sağlanabileceği öne sürüldü.

Meclis'e sunulan teklifin kabul edilmesi durumunda düzenlemeler 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.