Kaynak: ANKA

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisindeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, CHP ile Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin yeniden aynı siyasi zeminde buluşması gerektiğini söyledi. Erol, bunun tam birleşme ya da seçim ittifakı şeklinde gerçekleşebileceğini ifade ederek muhalefette birlik mesajı verdi.

Parti içindeki ayrılıkların kimseye fayda sağlamadığını belirten Erol, sürecin suçlayıcı bir dille değil, uzlaşı ve sağduyu ile yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrılan isimlere emekleri için teşekkür eden Erol, partide kalanların da önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

"TAM BİRLEŞME DE OLABİLİR, SEÇİM İTTİFAKI DA"

CHP ile YENİ Parti'nin yeniden ortak hareket etmesi gerektiğini dile getiren Gürsel Erol, farklı seçeneklerin değerlendirilebileceğini belirtti.

Erol, "Bu tam birleşme de olabilir, seçim ittifakı da olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday, milletvekilliği seçimlerinde ise ortak liste seçenekleri değerlendirilebilir. Bizim mücadelemiz iki yapının yeniden birlikte hareket etmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL İÇİN UZLAŞMA FORMÜLÜ

Mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçte hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayan Erol, partide yaşanabilecek bölünmeyi önlemek amacıyla bir uzlaşma modeli hazırladığını söyledi.

Hazırladığı öneriye göre seçim sürecine kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak görevini sürdürmesi, siyasi saha çalışmalarının ise Özgür Özel tarafından yürütülmesi planlandı. Ayrıca iki tarafın uzlaşacağı ortak bir Merkez Yönetim Kurulu oluşturulması ve milletvekili adaylarının ortak mutabakatla belirlenmesi önerildi.

Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu teklife olumlu yaklaştığını, hazırlanan uzlaşma paketinin daha sonra Özgür Özel'e de iletildiğini açıkladı.

"BEN NE KEMALCİYİM NE ÖZGÜRCÜ, BEN CHP'LİYİM"

Süreç boyunca hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel ile görüşmesinin farklı yorumlandığını belirten Gürsel Erol, kendisini herhangi bir grubun değil CHP'nin milletvekili olarak gördüğünü söyledi.

"Genel başkanlar gelip geçicidir, kalıcı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Ben ne Kemalciyim ne Özgürcü, ben CHP'liyim." diyen Erol, siyaseti makam ya da koltuk için yapmadığını da vurguladı.

"KRİZİ KANGRENE DÖNÜŞTÜRMEMELİYİZ"

Açıklamasının sonunda CHP ve partiden ayrılan isimlere sağduyu çağrısında bulunan Erol, siyasette kutuplaştırıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

"Krizi kangrene dönüştürmemeliyiz. Bugün farklı düşünebiliriz ancak yarın yine aynı ülke için birlikte çalışacağız. Bu nedenle birbirimizi kırmadan, saygıyı kaybetmeden siyaset yapmalıyız." ifadelerini kullanan Erol, tüm iddiaların da yargı tarafından araştırılmasını istediklerini söyledi.