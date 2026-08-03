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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, şehit yakınları ile gazilerin ekonomik ve sosyal haklarının genişletilmesi ile askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesini öngören iki ayrı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

Meclis'e sunulan teklifler, "Şehit Yakınları ve Gazilerimizin Ekonomik ve Sosyal Haklarının Korunup Geliştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile "Askeri Sağlık Sisteminin Yeniden Tesis Edilmesi Amacıyla Kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Yeniden Kurulması ve Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine Devredilmiş Olan Askeri Kurum ve Kuruluşların Milli Savunma Bakanlığı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi" başlıklarını taşıyor.

Tekliflerle şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve sağlık alanındaki haklarının genişletilmesi ile askeri sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması amaçlanıyor.

MAAŞ VE İKRAMİYE DÜZENLEMELERİ

Kanun teklifinde, şehit anne ve babalarının maaşlarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın emsal maaş almayan şehit aileleri ile tüm gazilere de yansıtılması, 2013 yılında vazife malulü polis ve rütbeli gazilere uygulanmayan yüzde 25'lik maaş iyileştirmesinin eşitlik ilkesi doğrultusunda kapsamının genişletilmesi de teklif kapsamında yer alıyor.

Muharip gazilerin vefatı halinde şeref aylıklarının engelli, dul ve muhtaç çocuklarına devredilmesi, terörle mücadelede görev yapan er ve erbaş şehit aileleri ile gazilere emsal maaş hakkı tanınması da düzenlemeler arasında bulunuyor.

Ayrıca, 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit ailelerine, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ise gazilere bir maaş tutarında ikramiye verilmesi öneriliyor.

SAĞLIK HAKLARININ GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR

Teklifte gazilerin protez ve ortez temininde yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

Rapor işlemleri için ikamet edilen yere en yakın üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuru imkanı sağlanması, çalışan gazi eşlerinden özel hastanelerde muayene farkı alınmaması için Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenleme yapılması ve askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi de öneriler arasında yer alıyor.

İSTİHDAM, EĞİTİM VE KONUT DESTEĞİ

Kanun teklifinde şehit ve gazi çocuklarının kamuda istihdam haklarının genişletilmesi, muharip gazi çocuklarına da istihdam hakkı verilmesi ve tüm şehit yakınları ile gazilerin çocuklarına yönelik eğitim desteklerinin artırılması isteniyor.

Şehit anne ve babaları ile muharip gazilere TOKİ'nin faizsiz konut kredisi imkanının genişletilmesi de teklif edilen düzenlemeler arasında bulunuyor.

YEŞİL PASAPORT VE VIP HİZMET ÖNERİSİ

Teklifte tüm şehit yakınları ve gazilere yeşil pasaport verilmesi, havaalanlarında VIP hizmetlerinden yararlanabilmeleri, nüfus kayıt örneklerinde "ölü" ifadesi yerine "şehit/şehadet" ifadelerinin kullanılması öneriliyor.

Bunun yanı sıra tüm şehit aileleri ile terör gazisi er ve erbaşlara kira desteği verilmesi, terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi sayılmayan kişilere ise "Onur Gaziliği" unvanı verilmesi talep ediliyor.

Ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bugüne kadar devlet tarafından madalya verilmemiş yaklaşık 38 bin muharip gaziye "Kıbrıs Harekatı Şeref Madalyası" verilmesi de teklif kapsamında yer alıyor.

GATA'NIN YENİDEN KURULMASI ÖNERİLDİ

TBMM'ye sunulan ikinci kanun teklifiyle askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) yeniden kurulması, daha önce Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilen askeri sağlık kurum ve kuruluşlarının Milli Savunma Bakanlığı ile yeniden kurulacak GATA bünyesine devredilmesi amaçlanıyor.