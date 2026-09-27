Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

YENİ Parti’nin parti yönetimlerinin üyelerin doğrudan katılımıyla belirlenmesini öngören yeni örgütlenme modelinde ilk sonuçlar ortaya çıktı. İlk gün 174 ilçede gerçekleştirilen ön seçimlerde parti üyeleri ilçe başkanlığı için sandık başına gitti.

174 ilçenin 92’sinde seçime tek adayla gidilirken, 82 ilçede birden fazla isim yarıştı. Çok adaylı seçimlerin 40’ında kurucu ilçe başkanları sandıktan çıkamadı. Bazı ilçelerde ise uzun süredir siyasetin içinde bulunan isimlerin yerine partiye daha yakın zamanda katılan üyelerin seçildiği bildirildi.

82 İLÇENİN 40’INDA KURUCU BAŞKAN KAYBETTİ

Partinin yeni modelinde ilçe ve il başkanlarının yanı sıra genel başkanın da üyelerin oyuyla belirlenmesi öngörülüyor. YENİ Parti yönetimi, sistemin üyelerin karar süreçlerine doğrudan katılımını artırmayı amaçladığını belirtiyor.

İlk günkü çok adaylı 82 yarışın 40’ında kurucu ilçe başkanlarının seçimi kaybetmesi, ön seçimlerin öne çıkan sonucu oldu. Bazı ilçelerde yeni üyelerin mevcut veya kurucu yöneticiler karşısında sandıktan çıkması da dikkat çekti.

ÖN SEÇİMLER 134 İLÇEDE DEVAM EDİYOR

İlk etabın ardından ön seçim süreci 27 Eylül’de 134 ilçede daha devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel de farklı ilçelerde düzenlenen ön seçimlere katılıyor.

Partinin açıklanan takvimine göre ilçe kongrelerinin 3-6 Ekim, il başkanlığı ön seçimlerinin 18 Ekim, il kongrelerinin ise 24-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.