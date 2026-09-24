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YENİ Parti’nin ismine ilişkin başlayan hukuki süreç devam ederken, partinin olası bir isim değişikliğine karşı hazırladığı alternatifler de netleşmeye başladı. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) aksi yönde karar vermesi durumunda izleyebilecekleri yolu anlattı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında 24 Temmuz 2026’da kurulduğu görülen YENİ Parti’nin adı, Yenilik Partisi ile benzerlik taşıdığı gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu. Sürecin sonunda YENİ Parti’nin mevcut ismini kullanıp kullanamayacağına ilişkin kararın AYM tarafından verilmesi bekleniyor.

İKİ ALTERNATİF İSMİ AÇIKLADI

Günaydın, mahkemeden aleyhte bir karar çıkması ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde ifadelerini değiştirmeden şöyle konuştu:

“Ne yaparız? Gideriz sağlam duruşumuzu gösteririz. Ya sözü edilen parti ya da Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesinin geçmişte verdiği kararlar gibi burada da 'Ben bir iltibas görmüyorum' kararını vermesini bekleriz.”

“TÜRKİYE’NİN YENİ PARTİSİ” YA DA “MİLLETİN YENİ PARTİSİ”

Günaydın, AYM’nin parti isimleri arasında karışıklık bulunduğuna hükmetmesi halinde ise iki alternatiflerinin hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İltibas mı gördü? Deriz ki 'Türkiye'nin Yeni Partisi' ya da 'Milletin Yeni Partisi' Bu kadar basit...”

Böylece daha önce parti kulislerinde konuşulan iki alternatif isim, Günaydın tarafından da kamuoyuna açıklanmış oldu