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Kripto para piyasasının lideri Bitcoin (BTC), üçüncü çeyreğin son günlerine yaklaşırken son 9 yılın en dikkat çekici performanslarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Spot piyasalarda artan işlem hacmi ve kurumsal yatırımcı talebinin desteğiyle 84 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran kripto varlık, temmuz başından bu yana yüzde 43,5 değer kazandı.

Pazar günü yüzde 0,84'lük artışla 84.626,50 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, böylece 2017 yılının üçüncü çeyreğinde kaydettiği yaklaşık yüzde 80'lik yükselişten bu yana en güçlü çeyrek dönem performansına ulaştı.

Piyasanın ikinci büyük oyuncusu Ethereum (ETH) ise bu çeyrekte yüzde 71'e yaklaşan kazancıyla kendi tarihinin en güçlü üçüncü çeyrek performansını sergiliyor.

OPSİYON VADESİNDE SATIŞ BASKISI SINIRLI KALDI

Cuma günü gerçekleşen büyük ölçekli üç aylık opsiyon sözleşmelerinin vade sonu, piyasada beklenen yüksek dalgalanma yaşanmadan geride bırakıldı. Spot işlemlerdeki canlılığın korunması ve kâr satışlarının sınırlı kalmasıyla fiyatlar 84 bin dolar bandında dengelendi. Piyasalarda eylül ayının kapanışıyla birlikte Bitcoin'in üçüncü çeyreği hangi rekor seviyeden tamamlayacağı merakla bekleniyor.

MİCHAEL SAYLOR'DAN BANKALARA KRİPTO ÇAĞRISI

Kurumsal katılımın artması gündemdeki yerini korurken Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, ABD bankalarına kritik bir çağrıda bulundu. Bankaların Bitcoin saklama hizmeti sunmasını ve kripto para teminatlı krediler vermesini savunan Saylor, mevcut sermaye yeterliliği kurallarının sektörü kısıtladığını belirtti.

Uluslararası bankacılık standartlarında en riskli kripto varlıklara uygulanan yüzde 1.250'lik risk ağırlığının yeniden değerlendirilmesini isteyen Saylor; bankaların varlık saklama, bu varlıklar karşılığında kredi verme ve kendi sermayeleriyle yatırım yapma süreçlerinin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini vurguladı.

BİTGET SALDIRISINDA ÇALINTI VARLIKLAR TRANSFER EDİLDİ

Piyasada yükseliş havası sürerken güvenlik endişeleri de gündemdeki tazeliğini koruyor. Bitget borsasına yönelik gerçekleştirilen 387,5 milyon dolarlık siber saldırının ardından çalınan XRP'lerin yaklaşık 83 milyon dolarlık kısmı farklı cüzdanlara aktarıldı. İlk hesaplarda ise halen yaklaşık 75 milyon dolarlık varlık bulunuyor.

Ripple, XRP Ledger'ın teknik yapısı gereği çalınan fonları doğrudan donduramasa da kripto para borsaları çalıntı varlıkların aktarıldığı hesaplara kısıtlama getiriyor. Bitget yönetimi, koruma fonunun kayıpları tamamen karşıladığını ve müşteri bakiyelerinin güvende olduğunu bildirdi. Borsanın takvimine göre çekim işlemleri şu tarihlerde kademeli olarak açılacak:

Bitcoin (BTC): 28 Eylül

Ethereum (ETH): 29 Eylül

USDT: 30 Eylül

ALTCOİN PİYASASINDA KARIŞIK SEYİR

Kripto para piyasasının genelinde pazar günü yatay ve karışık bir tablo öne çıktı:

Ethereum (ETH): Yüzde 0,66 artışla 2.704,21 Dolar

Solana (SOL): Yüzde 0,49 artışla 121,11 Dolar

BNB: Yüzde 0,09 artışla 773,70 Dolar

XRP: Yüzde 2,02 düşüşle 1,5190 Dolar

Cardano (ADA): Yüzde 0,78 değer kaybetti.

Dogecoin (DOGE): Yüzde 1,19 değer kaybetti.

