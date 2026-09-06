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Kaynak: ANKA

Bilecik Belediyesi, YENİ Parti il belediye başkanlarının ilk toplantısına ev sahipliği yaptı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, kentlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Toplantıya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile YENİ Partili il belediye başkanları katıldı.

Toplantıda Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da yer aldı.

KENTLERİN İHTİYAÇLARI VE ORTAK HEDEFLER KONUŞULDU

Toplantıda farklı kentlerde yürütülen çalışmaların yanı sıra yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, YENİ Partili il belediye başkanlarının ilk kez Bilecik’te bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Subaşı, buluşmada şehirlerin ihtiyaçları, yerel yönetim anlayışı ve geleceğe yönelik ortak hedeflerin ele alındığını belirterek toplantının Bilecik ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

BELEDİYE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ

Toplantının ardından milletvekilleri ve belediye başkanları, hazırlanan program kapsamında şehir merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Heyet ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ve çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.