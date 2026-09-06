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Danıştay 2. Dairesi tartışma yaratacak bir hukuki dosyada son noktayı koydu. Bir suç örgütü lideri olan O.K.’nin eşi N.K., denetimli serbestlik tedbirleri kapsamında polis merkezine giderek imza atması gereken günlerde karakola uğramadı. N.K.’nin belirlenen tarihler dışında farklı bir günde gelerek imza attığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, polis merkezinin amiri olan başkomiserin bu duruma göz yumduğu ve örgüt lideri O.K. ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirlendi.

(Görsel yapay zeka tarafından üretilmiştir. Gerçek olay ve kurumlarla bir bağlantısı yoktur.)

"RÜŞVET DEĞİL EKİP OTOSUNA LASTİK İSTEDİM" SAVUNMASI

Hakkında başlatılan soruşturmada ifade veren karakol amiri başkomiser, örgüt lideri O.K. ile yaptığı telefon görüşmelerini kabul ederek rüşvet almadığını savundu. Başkomiser, şahıstan şahsi bir çıkarı olmadığını, sadece "ekip otosu için bir adet lastik talep ettiğini" öne sürdü.

Ancak yargılama sürecinde mahkemeler, karakol amirinin bu savunmasını kabul etmeyerek şu değerlendirmede bulundu:

"İddiasının doğru olduğu kabul edilse bile yine de amiri olduğu karakolun ekip otosunun lastik ihtiyaçlarını, karakola imzaya gelen kişilerden karşılama yoluna gitmesinin hukuka uygun olmadığı ve suç olduğu; buna karşın, her ne kadar O.K. isimli şahıstan istediklerinin oto lastiği olduğunu ileri sürmüş ise de aslında bu hususun da gerçekçi olmadığı temin edilmek istenen menfaatin başka olduğu görüşme tapelerinden kolaylıkla anlaşılabilir."

MESLEKTEN ÇIKARILDI, CEZA DAVASINDA 6 AY HAPİS ALDI

Başkomiser hakkında, denetimli serbestlik hükümlerini ihlal eden şahsın yaptırımlardan kurtulmasını sağladığı gerekçesiyle işlem yapıldı. "Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak" suçlaması yöneltilen amir hakkında "meslekten çıkarma" cezası verildi.

Kararı yargıya taşıyan başkomiserin temyiz istemini inceleyen Danıştay 2. Daire Başkanlığı, meslekten çıkarma cezasının usul ve hukuka uygun olduğuna karar vererek ihracı resmen onadı.

Öte yandan, olayın ağır ceza mahkemesinde görülen ceza yargılaması boyutunda ise başkomisere "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verildiği ve bu hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenildi.