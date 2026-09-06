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Kaynak: AA

İsrail’in, Lübnan topraklarında 2 ila 4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu sınır şeridinden başlayarak Lübnan topraklarında 2 ila 4 kilometre derinliğinde yeni bir güvenli bölge oluşturmayı planlıyor.

İsrail, daha önce de Lübnan topraklarını birçok kez işgal etmiş, 2023-2024 yıllarında yaşanan savaş sırasında bazı bölgelerde kontrolü ele geçirmişti.

YENİ PLANIN ADI “GRİ HAT”

Haberde, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yeniden konuşlandırılmasına yönelik planın “gri hat” olarak adlandırıldığı belirtildi.

Söz konusu planın, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında operasyon düzenlemesini sağlayacak alanların oluşturulmasını içerdiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun ayrıca Nebatiye’de Ali et-Tahir Tepeleri'ndeki tünellerin imha edilmesinin ardından bölgedeki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı iddia edildi.

PLAN HENÜZ SİYASİ YÖNETİM TARAFINDAN ONAYLANMADI

İsrail ordusunun hazırladığı öne sürülen tampon bölge planının henüz Tel Aviv’deki siyasiler tarafından onaylanmadığı kaydedildi.

Planla ilgili karar verilmesi için siyasi yönetim içerisinde görüşmeler yapılacağı belirtildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ’DAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Lübnan’ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgal edilmesini “kilit bir adım” olarak nitelendirdi.

Katz, Hizbullah tamamen silahsızlandırılana ve İsrail’in kuzeyindeki bölgelere yönelik tüm tehditler ortadan kaldırılana kadar Lübnan’da işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceklerini ifade etti.