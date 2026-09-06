Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kiramı muzla ödeyebilir miyim?

Kiramı muzla ödeyebilir miyim?

Türkiye'de yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı vatandaşın canhıraş mücadele ettiği konuların başında geliyor. Özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları asgari ücretin neredeyse 2 katına yakın seyrediyor. Çalışanlar ise bu rakamları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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TÜİK'in Ağustos ayı enflasyonunu 1,84 olarak açıklamasıyla birlikte 8 aylık enflasyon %22,07 oldu.

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Çalışanların sene başında belirlenen ücretlerinin en az %22,07'si şimdiden eridi. Yıllık kira artış oranı ise %31,79 olarak hesaplandı.

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Yani TÜİK'in rakamlarına göre 30 bin lira kira ödeyen birinin kirası Ağustos ayında zam yapması halinde 40 bin lira oldu.

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Çalışanların aldığı ücret artık kiraya bile yetmezken, işçiler çareyi çalıştıkları kurumdan zam veya enflasyon farkı talep etmekte buldu.

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Ancak iş yerinden zam isteyen bir Türk vatandaşının aldığı cevap şok etkisi yarattı.

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Berkay Alkan isimli bir kişi, çalıştığı kurumdan zam talep etti.

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Kurumun insan kaynaklarıyla iletişime geçen Alkan, zam talebini iletti. İnsan kaynaklarının kendisine mail üzerinden yaptığı dönüş pes dedirtti.

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Zam talebinde bulunan Alkan'a gelen yanıtta maaşında bir artışa gidilemeyeceği bildirildi.

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Ancak çalışanın zam talebini topyekun reddetmek istemeyen insan kaynakları ona küçük bir teklifle geldi.

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İnsan kaynaklarının Alkan'a yanıtında şunlar yazıyordu:

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Üzgünüz Berkay, ne yazık ki şuan maaşına zam yapamayız.

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Ancak bedava kahve ve taze meyve içeren yan haklar paketimizi teklif edebiliriz.”

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İnsan kaynaklarının meyve ve kahve teklifi karşısında şoka uğrayan Berkay Alkan insan kaynaklarına ilginç ve kısa bir mesaj attı.

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Alkan'ın verdiği yanıt Türkiye'deki kira ve yaşam maliyetinin karşısında sunulan bu "küçük" teklife meydan okurcasınaydı;

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Alkan insan kaynaklarına, "Bunu duyduğuma sevindim, kiramı muzla ödeyebiliyor muyum?" dedi.

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Alkan'ın bu yanıtı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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