TÜİK'in Ağustos ayı enflasyonunu 1,84 olarak açıklamasıyla birlikte 8 aylık enflasyon %22,07 oldu.
Kiramı muzla ödeyebilir miyim?
Türkiye'de yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı vatandaşın canhıraş mücadele ettiği konuların başında geliyor. Özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları asgari ücretin neredeyse 2 katına yakın seyrediyor. Çalışanlar ise bu rakamları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.Aykut Metehan
Çalışanların sene başında belirlenen ücretlerinin en az %22,07'si şimdiden eridi. Yıllık kira artış oranı ise %31,79 olarak hesaplandı.
Yani TÜİK'in rakamlarına göre 30 bin lira kira ödeyen birinin kirası Ağustos ayında zam yapması halinde 40 bin lira oldu.
Çalışanların aldığı ücret artık kiraya bile yetmezken, işçiler çareyi çalıştıkları kurumdan zam veya enflasyon farkı talep etmekte buldu.
Ancak iş yerinden zam isteyen bir Türk vatandaşının aldığı cevap şok etkisi yarattı.
Berkay Alkan isimli bir kişi, çalıştığı kurumdan zam talep etti.
Kurumun insan kaynaklarıyla iletişime geçen Alkan, zam talebini iletti. İnsan kaynaklarının kendisine mail üzerinden yaptığı dönüş pes dedirtti.
Zam talebinde bulunan Alkan'a gelen yanıtta maaşında bir artışa gidilemeyeceği bildirildi.
Ancak çalışanın zam talebini topyekun reddetmek istemeyen insan kaynakları ona küçük bir teklifle geldi.
İnsan kaynaklarının Alkan'a yanıtında şunlar yazıyordu:
Üzgünüz Berkay, ne yazık ki şuan maaşına zam yapamayız.
Ancak bedava kahve ve taze meyve içeren yan haklar paketimizi teklif edebiliriz.”
İnsan kaynaklarının meyve ve kahve teklifi karşısında şoka uğrayan Berkay Alkan insan kaynaklarına ilginç ve kısa bir mesaj attı.
Alkan'ın verdiği yanıt Türkiye'deki kira ve yaşam maliyetinin karşısında sunulan bu "küçük" teklife meydan okurcasınaydı;
Alkan insan kaynaklarına, "Bunu duyduğuma sevindim, kiramı muzla ödeyebiliyor muyum?" dedi.
Alkan'ın bu yanıtı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.