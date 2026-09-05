Vatandaşlar ilgiyle anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Özdemir Araştrıma'dan gelen son anket sonuçları dikkat çekti.
Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor
Özdemir Araştırma’nın merakla beklenen Ağustos ayı seçim son anket sonuçlarını açıkladı. Son ankete göre sürpriz yapan YENİ Parti zirveyi zorluyor.Dilek Taşdemir
Son ankette seçmene yöneltilen "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yanıtları, siyaset sahnesinde yeni bir dönemin kapılandırıldığını gözler önüne serdi.
Sürpriz bir ivme yakalayan YENİ Parti, anketteki güçlü konumuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Özdemir Araştırma’nın Ağustos ayında gerçekleştirdiği son ankette özellikle siyaset sahnesindeki yeni aktörlerin yükselişi ana gündem maddesi oldu.
YENİ PARTİ'DEN BÜYÜK ÇIKIŞ
Son anket verilerine göre, iktidar partisi AK Parti yüzde 28,6 ile ilk sırada yer alırken; siyaset kulislerinde fırtınalar estiren YENİ Parti, yüzde 19,5’lik devasa oy oranıyla adeta zirveyi zorladı ve ikinci sıraya adını yazdırdı.
Yeni siyasi hareketlerin seçmenden gördüğü bu yüksek ilgi, geleneksel siyaset dengelerinin hızla dönüştüğünün en net kanıtı olarak yorumlandı.
KARARSIZLAR ZİRVEYİ ZORLUYOR: NEREDEYSE HER 5 SEÇMENDEN BİRİ KARARSIZ
Ankette dikkat çeken bir diğer devasa oran ise yüzde 19,9 ile kararsız seçmen kitlesi oldu.
Analistlere göre, seçmenlerin yaklaşık beşte birinin henüz net bir karar vermemiş olması, Yeni Parti gibi yükselen dinamiklerin bu kitleyi kazanması durumunda tablonun daha da çarpıcı bir hal alabileceğini gösteriyor.
ÖZDEMİR ARAŞTIRMA'NIN AĞUSTOS AYI SEÇİM ANKETİ OY DAĞILIMI DEVAMI ŞÖYLE
DEM Parti: Yüzde 7,1
CHP: Yüzde 6,0
MHP: Yüzde 4,7
İYİ Parti: Yüzde 4,7
Zafer Partisi: Yüzde 4,1
Anahtar Parti: Yüzde 2,6
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,0
Diğer: Yüzde 0,8
Uzmanlar, Özdemir Araştırma'nın son anketiyle ilgili YENİ Parti'nin başını çektiği bu yeni dalganın önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek ana unsur olacağının altını çizdi.