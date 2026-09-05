Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor

Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor

Özdemir Araştırma’nın merakla beklenen Ağustos ayı seçim son anket sonuçlarını açıkladı. Son ankete göre sürpriz yapan YENİ Parti zirveyi zorluyor.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 1

Vatandaşlar ilgiyle anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Özdemir Araştrıma'dan gelen son anket sonuçları dikkat çekti.

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 2

Son ankette seçmene yöneltilen "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yanıtları, siyaset sahnesinde yeni bir dönemin kapılandırıldığını gözler önüne serdi.

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 3

Sürpriz bir ivme yakalayan YENİ Parti, anketteki güçlü konumuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 4

Özdemir Araştırma’nın Ağustos ayında gerçekleştirdiği son ankette özellikle siyaset sahnesindeki yeni aktörlerin yükselişi ana gündem maddesi oldu.

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 5

YENİ PARTİ'DEN BÜYÜK ÇIKIŞ

Son anket verilerine göre, iktidar partisi AK Parti yüzde 28,6 ile ilk sırada yer alırken; siyaset kulislerinde fırtınalar estiren YENİ Parti, yüzde 19,5’lik devasa oy oranıyla adeta zirveyi zorladı ve ikinci sıraya adını yazdırdı.

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 6

Yeni siyasi hareketlerin seçmenden gördüğü bu yüksek ilgi, geleneksel siyaset dengelerinin hızla dönüştüğünün en net kanıtı olarak yorumlandı.

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 7

KARARSIZLAR ZİRVEYİ ZORLUYOR: NEREDEYSE HER 5 SEÇMENDEN BİRİ KARARSIZ

Ankette dikkat çeken bir diğer devasa oran ise yüzde 19,9 ile kararsız seçmen kitlesi oldu.

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 8

Analistlere göre, seçmenlerin yaklaşık beşte birinin henüz net bir karar vermemiş olması, Yeni Parti gibi yükselen dinamiklerin bu kitleyi kazanması durumunda tablonun daha da çarpıcı bir hal alabileceğini gösteriyor.

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 9

ÖZDEMİR ARAŞTIRMA'NIN AĞUSTOS AYI SEÇİM ANKETİ OY DAĞILIMI DEVAMI ŞÖYLE

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 10

DEM Parti: Yüzde 7,1

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 11

CHP: Yüzde 6,0

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 12

MHP: Yüzde 4,7

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 13

İYİ Parti: Yüzde 4,7

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 14

Zafer Partisi: Yüzde 4,1

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 15

Anahtar Parti: Yüzde 2,6

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 16

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,0

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Son ankette büyük sürpriz: YENİ Parti zirveyi zorluyor - Resim: 17

Diğer: Yüzde 0,8

Uzmanlar, Özdemir Araştırma'nın son anketiyle ilgili YENİ Parti'nin başını çektiği bu yeni dalganın önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek ana unsur olacağının altını çizdi.

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