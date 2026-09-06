Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var

Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var

İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar için dev bir yıkım süreci başlıyor. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü; Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'da tespit edilen 4 bin 141 yapı ve ek alan için 22 Eylül'de ihaleye çıkıyor. Listede Ferdi Tayfur ve Hülya Avşar gibi ünlü isimler de olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Diğer
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Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var - Resim: 1

İstanbul Boğazı’ndaki kaçak ve mevzuata aykırı yapılarla ilgili kapsamlı bir yıkım süreci başlatılıyor.

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Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var - Resim: 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü; Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde tespit edilen toplam 4 bin 141 yapı için yıkım ihalesine hazırlanıyor.

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Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var - Resim: 3

Hazırlanan listede, ünlü sanatçılar ve iş insanlarına ait taşınmazlarda sonradan yapılan mevzuata aykırı eklentiler de dikkat çekiyor.

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Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var - Resim: 4

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi kapsamında hazırlanan yıkım listesinde ilk sırayı Sarıyer aldı. Sarıyer'de toplam 1.982 yapı için işlem kaydı oluşturulurken, bu taşınmazlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı popüler isimlere ait mülkler de yer alıyor.

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Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var - Resim: 5

Liste Kabarık: Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Mehmet Ali Erbil...

Sarıyer ilçesindeki zabıta kayıtlarında ve yıkım listesinde şu tanınmış isimler yer alıyor:

Ferdi Tayfur
Hülya Avşar
Mehmet Ali Erbil
Harika Avcı
Süreyya Yalçın

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Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var - Resim: 6

Hazırlanan resmi listede yer alan yıkım kararlarının lüks villaların veya binaların tamamına yönelik olmadığı vurgulanıyor. Zabıta kayıtlarına giren kaçak eklentiler şu şekilde sıralanıyor:

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Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var - Resim: 7

Kaçak balkonlar ve kapatmalar,
İzinsiz yapılan çatı değişiklikleri,
Mülk sınırlarına sonradan eklenen garajlar,
Bahçe alanlarında sonradan yapılan mevzuata aykırı çeşitli düzenlemeler.

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Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var - Resim: 8

Boğaz şeridindeki 4 bin 141 yapı için yürütülen yasal süreçte gözler ihale gününe çevrildi. Yıkım ihalesinin 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Boğazdaki binlerce yapı tek tek yıkılacak: Ünlülerin evleri de var - Resim: 9

İhalenin sonuçlanmasının ardından mevzuata aykırı olduğu tescillenen yapı ve eklentilerin yıkım işlemlerine başlanması bekleniyor.

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