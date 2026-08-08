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YENİ Parti kurulduktan sonra gerçekleşen ilk operasyonda, partinin Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da İlksen Özalper gözaltına alınmıştı.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri aynı gün tamamlanan Özalper, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürülmüştü.

Gözaltı kararı doğrultusunda Özalper'in evinde arama yapılmıştı.

ÖZKAN YALIM'IN İFADELERİ

Soruşturmanın, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında verdiği ifadeler ile MASAK raporları ve HTS kayıtlarına dayandırıldığı belirtiliyor.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen dosya kapsamında; Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'rüşvet' iddialarıyla tutuklanmıştı. Özalper hakkındaki işlemin de aynı dosya bünyesinde yürütüldüğü kaydediliyor.