Çerçeve yasa pazartesi günü Meclis'ten geçecek. Her bir maddesiyle tartışma konusu olan çözüm süreci yasasının detayları da gün yüzüne çıktı.
PKK elebaşlarına siyaset yolu mu açılıyor? Denetim yok, adli kontrol yok
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çerçeve yasa teklifi pazartesi günü Meclis'e gelecek ve oylanacak. Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı İzzet Özgenç, PKK'lılara siyaset yolu açan çerçeve yasanın barındırdığı asıl tehlikeyi açıkladı.Aykut Metehan
İzzet Özgenç, yasanın PKK'nın sözde yöneticilerine adli kontrol ve dentim olmaksızın serbestlik ve seçilme hakkı sağlandığını açıkladı.
Özgenç'in açıklaması şöyle:
TBMM Adalet Komisyonunda aynen kabul edilen 2/3793 sayılı Kanun Teklifini göre, PKK’nin Kandil’de bulunan bütün YÖNETİCİLERİ, haklarında hiçbir adli kontrol (denetimli serbestlik) tedbiri uygulanmadan (m. 4) TAMANEN SERBEST bırakılacaklardır(m. 3, f. 1).
Bu kişiler hiçbir hak yoksunluğuna maruz bırakılmadan, BELEDİYE BAŞKANI, MİLLETVEKİLİ ve hatta CUMHURBAŞKANI adayı olabilecek ve seçilebilecektir.
Söz konusu Kanun Teklifinde, bu kişilerden haklarında soruşturma başlatılmış olanların deneme süresi zarfında terör suçu, uyuşturucu madde imal ve ticareti gibi herhangi bir suç işlemeleri halinde erteleme kararının kaldırılacağına dair hükme de yer verilmemiştir!
Dikkat edilmelidir ki, hakkında henüz adli soruşturma başlatılmamış olan PKK YÖNETİCİLERİ ile ilgili olarak soruşturma yapılması, oluşturulmak istenen idari kurulun iznine bağlı kılınmıştır!