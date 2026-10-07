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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’te YENİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı 1. Olağan kongresi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

‎Kurucu Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçan’ın tek aday olduğu kongreye Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz. YENİ Parti Kurucu İl Başkanı Ali Özdemir, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

‎Divan Başkanlığını YENİ Parti İl Başkanı Ali Özdemir’in yaptığı kongrede gündem maddelerinin görüşülmesinin arsından seçime geçildi.

‎Seçime tek aday olarak giren Melih Karaçam’ın listesinde şu isimler yer aldı.