Ankara BAM'ın kurultay kararı, Türk hukukunun en hassas tartışmasını yeniden alevlendirdi: Bir mahkeme, seçilmiş siyasi yönetimi kesinleşmeden önce ne ölçüde askıya alabilir?

Kararı ilk okuduğunuzda çarpıcı bir kesinlikle karşılaşıyorsunuz: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasın 2023 yılındaki 38. Olağan Kurultayı'nı "mutlak butlan" ile iptal etti ve partinin seçilmiş tüm yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı.

İhtiyati tedbire yönelik yapılan itiraz talebinin de reddine (istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu gerekçesiyle) karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin 'mutlak butlan' kararına ilişkin CHP'nin yaptığı başvuruyu (bölge adliye mahkemelerinin kararlarının denetim merciinin Yargıtay olduğu, YSK'nın hukuk mahkemelerinin temyiz makamı olmadığı gerekçesiyle) reddetti.

Tedbir kararı derhal yürürlüğe girdi. Daha sonra karar Yargıtay'a taşındı ve temyiz süreci başladı.

Bu noktada hukukçular ve siyasetçiler arasındaki derin ayrışma belirginleşiyor. Bir taraf kararı hukukun üstünlüğünün tecellisi olarak görürken, diğer taraf demokratik iradeye yargısal müdahale olarak değerlendiriyor. Tartışmanın özü ise, hukuki meşruiyet ile demokratik meşruiyet arasındaki hassas çizginin nerede çizileceği sorusunda düğümleniyor.

İki Tarafın Argümanı

Kararı savunanların dayandığı önemli bir hukuki gerekçe bulunuyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. maddesi uyarınca ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi için, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişiklik nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da gecikme sebebiyle telafisi güç veya imkânsız bir zararın doğma tehlikesinin bulunması gerekir. Mahkeme, kurultay sürecinde tespit edildiğini değerlendirdiği usulsüzlüklerin bu şartları karşıladığı kanaatine varmıştır. Ayrıca, Türk yargısının özel hukuk kapsamındaki örgüt içi uyuşmazlıklarda dernek, kooperatif, oda ve kimi durumlarda siyasi parti organlarına yönelik geçici tedbirler uyguladığı örnekler de bulunmaktadır. Bu nedenle kararın hukuki dayanağının tamamen emsalsiz olduğu söylenemez.

Kararı eleştirenlerin de dikkate değer hukuki itirazları bulunmaktadır. Öncelikle, benzer usulsüzlük iddialarının gündeme geldiği İstanbul İl Kongresi davasında ihtiyati tedbir kararı verilmemiş olması, benzer nitelikteki uyuşmazlıklarda farklı sonuçlara ulaşılmasının yargısal öngörülebilirlik ve uygulama birliği açısından soru işaretleri doğurduğu yönünde eleştirilere yol açmaktadır. Ayrıca, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 362/1-f maddesi uyarınca bölge adliye mahkemelerinin ihtiyati tedbire ilişkin bazı kararları temyiz denetimine kapalıdır. Bu nedenle eleştirmenler, tedbir kararının üst yargı tarafından esaslı bir incelemeye tabi tutulamamasının etkili yargısal denetim bakımından sorun yarattığını savunmaktadır. Onlara göre, böyle bir tedbir kararı, dava henüz kesin hükümle sonuçlanmadan önce fiilî ve önemli siyasi sonuçlar doğurabilme potansiyeline sahiptir.

Bir tedbir kararının seçim takviminden daha uzun süre etkisini sürdürmesi, geçici bir hukuki aracın kalıcı bir siyasi sonuca dönüşmesi riskini doğurur. Eleştirilerin odağında da tam olarak bu nokta yer almaktadır: Geçici koruma amacıyla tasarlanan bir tedbir, demokratik süreçleri kalıcı biçimde şekillendirebilir mi?

Seçim Takvimi ve Orantılılık Sorunu

Konunun en kritik boyutlarından biri zamandır. Yargıtay'daki temyiz incelemesinin sonuçlanması uygulamada aylar sürebilir. Bu süreç devam ederken siyasi hayat ve seçim takvimi beklemeyecektir. Aday belirleme süreçleri, seçim beyannamelerinin hazırlanması, teşkilat koordinasyonunun sağlanması ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi gibi temel siyasi kararlar alınmaya devam edecektir. Tartışmanın odağında da bu durum yer almaktadır: Nihai yargısal denetim tamamlanmadan önce verilen bir tedbir kararı, parti yönetimi ve seçim hazırlıkları üzerinde fiilen belirleyici bir etki yaratabilir. Böyle bir durumda, yargı önünde kesin olarak çözüme kavuşmamış bir uyuşmazlık, siyasi sürecin yönünü önemli ölçüde şekillendirme kapasitesine sahip hâle gelir.

Anayasa’nın 13. maddesi, temel hak ve özgürlüklerin ancak ölçülülük ilkesine uygun şekilde sınırlanabileceğini düzenler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı da, özellikle Ek Protokol No. 1’in 3. maddesi kapsamında güvence altına alınan serbest seçim hakkı bağlamında, seçime katılımı etkileyen geçici müdahalelerin dahi somut, ilgili ve orantılı gerekçelere dayanmasını aramaktadır. Bu çerçevede, bir ihtiyati tedbirin seçim sürecini fiilen etkileyebilecek ölçüde uzun sürmesi, “geçici koruma” niteliğinin sınırları bakımından tartışma yaratmaktadır. Eleştirmenlere göre bu tür bir etki, tedbir kurumunun fonksiyonunu fiilî sonuçları itibarıyla yeniden değerlendirmeyi gerektirebilir.

Davanın Kritik Hukuki Düğümleri

HMK m. 362/1-f : Bölge adliye mahkemelerinin ihtiyati tedbire ilişkin bazı kararları Yargıtay denetimine kapalıdır. Bu durum, tedbir kararları bakımından sınırlı bir üst yargı denetimi tartışmasını gündeme getirir.

: Bölge adliye mahkemelerinin ihtiyati tedbire ilişkin bazı kararları Yargıtay denetimine kapalıdır. Bu durum, tedbir kararları bakımından sınırlı bir üst yargı denetimi tartışmasını gündeme getirir. Uygulama tutarlılığı sorunu (İstanbul İl Kongresi karşılaştırması) : Benzer nitelikte olduğu ileri sürülen başka bir uyuşmazlıkta tedbir kararı verilmemiş olması, yargısal uygulamada öngörülebilirlik ve yeknesaklık ilkeleri bakımından tartışma konusu yapılmaktadır.

: Benzer nitelikte olduğu ileri sürülen başka bir uyuşmazlıkta tedbir kararı verilmemiş olması, yargısal uygulamada öngörülebilirlik ve yeknesaklık ilkeleri bakımından tartışma konusu yapılmaktadır. Anayasa m. 13 (ölçülülük ilkesi): Temel haklara yönelik sınırlamaların elverişlilik, gereklilik ve orantılılık kriterlerini birlikte karşılaması gerekir. İhtiyati tedbirin kapsamı ve etkisi bu üçlü test çerçevesinde değerlendirilmektedir.

AİHS Ek Protokol No. 1 m. 3 (serbest seçim hakkı): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı, seçim hakkına veya siyasi katılıma etkisi olan müdahalelerin somut ve yeterli gerekçelere dayanmasını ve demokratik düzen bakımından orantılı olmasını aramaktadır.

6216 sayılı Kanun m. 49/5: Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru kapsamında telafisi güç veya imkânsız zarar tehlikesi bulunması halinde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu mekanizma, olağan yargı tedbirlerinden farklı bir anayasal koruma işlevi görür.

Yargının Sınırları Nerede?

Türk hukuk düzeni, siyasi partileri özel statülü tüzel kişiler olarak kabul etmektedir. Anayasa’nın 69. maddesi, siyasi partilere ilişkin en ağır yaptırım olan kapatma kararı bakımından yetkiyi yalnızca Anayasa Mahkemesi’ne vermektedir. Bu anayasal çerçevenin temel gerekçesi, siyasi partilerin demokratik sistemdeki kurucu rolüdür. Siyasi partiler, seçmen iradesinin örgütlü biçimde siyasete yansımasını sağlayan temel aktörler olarak kabul edildiğinden, bunlara yönelik müdahaleler yalnızca parti tüzel kişiliğini değil, dolaylı olarak geniş bir seçmen kitlesinin siyasi temsil mekanizmasını da etkileyebilmektedir. Bu nedenle, parti faaliyetlerine yönelik yargısal müdahalelerin anayasal güvencelerle sıkı şekilde sınırlandırılması, demokratik meşruiyetin korunması açısından temel bir ilke olarak görülmektedir.

Öte yandan bu yaklaşım, mahkemelerin siyasi parti içi uyuşmazlıklara hiç müdahale edemeyeceği anlamına gelmez. Gerçekten de bir kurultayda ciddi usul aykırılıkları bulunduğu iddia ediliyorsa, hukuk düzeninin buna ilişkin bir denetim ve çözüm mekanizması üretmesi gerekir. Tartışmanın merkezinde ise bu müdahalenin hangi usullerle ve hangi aşamada hayata geçirileceği bulunmaktadır. Kesinleşmemiş bir yargı kararının ihtiyati tedbir yoluyla etkili hale gelmesi ile kesinleşmiş bir hükmün icrası arasındaki ayrım, yargısal süreçlerin zamanlaması ve etkileri bakımından önem taşır. Bu ayrımın nasıl yorumlanacağı, hukuk devleti ilkesinin uygulanma biçimi açısından farklı değerlendirmelere konu olmaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin Rolü

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda kural nettir: Önce tüm etkili iç hukuk yolları tüketilir, sonra bireysel başvuru gündeme gelir. Ancak hukuk, her zaman düz bir çizgide işlemez. Başvuru yolunun fiilen etkisiz kaldığı ya da telafisi güç ve geri döndürülemez bir zarar riski doğurduğu durumlarda bu kural esneyebilir; değerlendirme, başvuranın sıfatından çok somut olayın ağırlığına bakılarak yapılır.

Öte yandan aynı olaya ilişkin olarak Özgür Özel’ in yanı sıra delegeler, il yöneticileri veya milletvekilleri gibi farklı sıfatlara sahip kişilerden de benzer başvuruların yapılması ihtimal dışı değildir.

Delege / Üye açısından; "İhtiyati tedbir kararı, başvurucunun kurultayda kullandığı oyun hukuki sonuçlarını askıya alarak siyasi iradesini yok saymaktadır. Seçmen iradesinin sandığa yansımasını engelleyen bu durum, Anayasa m.67 ve AİHS Ek 1/3 kapsamında seçme ve siyasi katılım hakkının doğrudan ihlalidir."

İl / İlçe Yöneticisi açısından; "Tedbir kararı, seçilmiş organların yetkilerini fiilen kullanılamaz kılarak teşkilat faaliyetlerini felç etmiştir. İstanbul il kongresi sürecindeki hukuki belirsizlikle birleşen bu karar, Anayasa m.68 kapsamında başvurucunun siyasi faaliyette bulunma ve seçilmiş görevini ifa hakkını hukuki güvenlikten yoksun ve güvencesiz hale getirmiştir."

Milletvekili açısından; "Tedbir kararı, yasama organındaki temsili doğrudan etkileyerek seçmen iradesini geçersizleştirmiştir. Parti yönetimini hukuki boşluğa iten bu kısıtlama, temsilci ile seçmen arasındaki anayasal bağı koparmakta; yasama faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyerek Anayasa m.2 (Demokratik Devlet) ilkesine aykırı, sistemik bir hak ihlaline yol açmaktadır."

gibi ihlal iddiaları tedbir talepli gerekçeleri ileri sürebilir.

Böyle bir durumda kişilerden çok sayıda başvuru gelmesi, durumunda mahkeme bu dosyaları gerektiğinde birleştirebilir ya da aciliyet ve telafisi güç zarar ihtimaline göre inceleme takvimi belirleyebilir. Burada belirleyici olan yine başvuruların niteliği, aciliyet düzeyi ve telafisi güç zarar riskidir.

Bireysel başvuruların, aynı olay (ihtiyati tedbir kararı) farklı kişilerin (delege, yönetici, milletvekili) farklı anayasal haklarını (seçme hakkı, temsil görevi, faaliyet hürriyeti) ihlal ediyorsa, bunlar "aynı olgulara dayalı mükerrer başvuru" sayılmayacağından, AYM'nin önüne "sistematik bir kriz" tablosu konabilir. Farklı perspektiflerden (milletvekili, delege, teşkilat yöneticisi) 3 ayrı dosya gitmesi, mahkemenin konuyu sadece bir "tüzük uyuşmazlığı" değil, "toplumsal ve siyasi bir hak ihlali" olarak okumasını sağlayabilir.

Aynı tedbir kararı, bir milletvekilinin yasama faaliyetini engellerken, bir delegenin iradesini sandığa yansıtmasını, bir yöneticinin ise teşkilat içi örgütlenme hakkını ihlal ediyorsa bu "aynı olgudan kaynaklanan farklı hak mağduriyetleri" doktrini, başvuruların mükerrer değil, "birbirini tamamlayan nitelikteki özgün başvurular" olarak kabul görmesini sağlayabilir.

Tek bir dosyada aciliyeti kanıtlamak zor olabilir. Fakat farklı kanaldan gelen veriler, tedbirin sadece partiyi değil, geniş kitlelerin anayasal temsil haklarını kilitlediğini gösterdiğinde, "geçici hukuki koruma" ihtiyacı (tedbirin kaldırılması talebi) daha somut ve acil bir hal alabilir.

AYM'nin raportörleri ve üyeleri, farklı başvuru sahiplerinin aynı tedbir kararından farklı şekillerde zarar gördüğü eğiliminde olursa, konunun aciliyetine dair "içsel ikna" süreçleri kısalacağından karar hızını artırabilir.

Mahkeme, eğer bu dosyaları birleştirirse veya eşzamanlı incelerse, olayı "parti içi disiplin/tüzük" çerçevesinden çıkarıp "siyasi katılım hakkının özüne müdahale" kapsamında değerlendirme eğilimi kazanabilir.

Farklı sıfatlardaki kişilerin ortak bir noktada buluşması, AYM üyelerinin "siyasi bir tartışmanın tarafı olma" endişesini azaltabilir; çünkü konu artık siyasi bir tercih değil, tüm siyasi aktörlerin anayasal güvencelerinin erozyona uğraması meselesine dönüşebilir.

Bağlantılı başvuru vurgulanmasını güçlendirmek için her üç başvuruda (milletvekili, delege, teşkilat yöneticisi): başvuruların giriş bölümlerinde veya "olayların özeti" kısmında, aynı tedbir kararından kaynaklanan diğer başvurucuların varlığına atıf yapılması (dilekçe içeriklerinde çapraz referans), bu dosyaları birbirine bağlamasını kolaylaştırabilir. Her başvurunun temelinde yatan "Anayasal siyasi faaliyetin engellenmesi" noktasını merkezde tutarak, her başvuru sahibinin bu merkezi ihlalden nasıl farklı şekillerde (ama aynı kaynaktan) etkilendiği (hak ihlali kataloğunda birleşme) somut örneklerle desteklenmesi önemlidir.

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılacak "tedbir talepli bireysel başvurular", sadece birer dilekçe değil, demokratik sistemin sigortası olabilir. Milletvekilinden delegesine, aday adayından ilçe yöneticisine kadar farklı katmanlardan yükselen bu itirazlar, "Bir hukuk devleti, siyasi iradeyi yargı kararıyla 'seçeneksiz' bırakabilir mi?" sorusunun cevabına da katkı sağlayabilir. Verilecek cevap, yalnızca somut uyuşmazlığın değil, demokratik hukuk düzeninin sınırlarını da belirleyecektir.

Tam da bu noktada 6216 sayılı Kanun’un çizdiği çerçeve devreye girer. Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru sürecinde telafisi güç veya imkânsız zarar ihtimali bulunduğu hallerde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu yetki, yargılamanın sonunda verilecek kararın anlamını yitirmesini önlemeye dönük istisnai bir koruma mekanizmasıdır. Ancak bu mekanizmanın varlığı, her dosyada otomatik işletileceği anlamına gelmez; asıl tartışma da çoğu zaman tam burada başlar.

Anayasa Mahkemesi’nin bu davayı ele alış biçimi, yalnızca CHP’nin kurumsal geleceği açısından değil, Türkiye’de yargısal denetim ile siyasal süreç arasındaki hassas dengenin nasıl kurulduğu bakımından da önemli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, başvuru üzerine verilecek kararın içeriğinden bağımsız olarak, Türk anayasa hukuku literatüründe ve yargısal uygulamasında belirleyici bir dönüm noktası teşkil etmesi ve uzun yıllar boyunca referans gösterilen bir örnek hâline gelmesi mümkündür.

İki Tehlike, Tek Denge

Sonuç olarak bu dava, iki farklı riski aynı anda gündeme getirmektedir. Birincisi, olası hukuka aykırılıkların siyasi saiklerle görmezden gelinmesi; ikincisi ise yargısal süreçlerin, seçim iradesi kesinleşmeden önce onu fiilen etkisizleştiren bir araç haline gelmesi ihtimalidir. Her iki risk de, farklı yönlerden olsa da, demokratik düzen açısından ciddi tartışmalar doğurabilecek niteliktedir.

Türkiye, yargı bağımsızlığı ile demokratik meşruiyet arasındaki dengenin nasıl kurulacağı sorusunun yeniden tartışıldığı bir eşikte bulunmaktadır. Bu dengenin nasıl yorumlanacağı, önümüzdeki dönemde hem yargı süreçlerinde hem de siyasi alanda etkisini gösterecek ve sandıkta sınanacaktır.

Bu köşe yazısı, Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin E. 2026/32, K. 2026/658 sayılı kararı ve akabinde gelişen hukuki süreç esas alınarak kaleme alınmıştır