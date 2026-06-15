Bir ülkede istisna yeterince tekrarlanırsa kural haline gelir. Bunu bazen kanun değiştirir. Bazen mahkeme karar verir. Bazen de sadece herkes susar ve bir sabah uyandığınızda olağanüstü olan, olağan olmuştur.

Türkiye'de kayyım böyle bir şey oldu.

İlk atamalar 'terör bağlantısı' gerekçesiyle geldi; önce şirketler, sonra medya kuruluşları hedef oldu. Ardından 'kamu düzeni' gerekçesi öne sürüldü ve atamalar belediyelere uzandı. Her seferinde bir gerekçe vardı. Her seferinde "geçici" denildi. Her seferinde bir istisnaydı. Fakat her yeni istisna, bir öncekini biraz daha sıradanlaştırıyordu.

Anton Çehov'un bir hikayesi var. Bir köylü, oltasına ağırlık yapmak için ray vidasını söküyor. "Bir vida beyim," diyor müfettişe, "bir sökeriz bir bırakırız, tren devrilmez." Muhtarın da o vidalardan kilit yaptırdığını öğreniyoruz sonra. Kimse bunu yanlış bulmuyordu artık. Çünkü herkes yapıyordu. Çünkü muhtar onaylamıştı. Çünkü tren henüz raydan çıkmamıştı.

Kayyım uygulaması da benzer biçimde normalleşti. TMSF sitesinde 03.12.2025 itibariyle şirket sayısı 1314.

Şimdi sormamız gereken soru şu değil: "Bu atama hukuka uygun muydu?" Şu: “Biz kayyımı ne zaman istisnai bir tedbir olmaktan çıkarıp olağan bir yönetim aracına dönüştürdük?”

SpaceX, Microsoft ve Meta'nın Türkiye'de faaliyet gösteriyor olduğunu hayal edin. Sonra kayyım atandığını. Bir düşünce deneyi yapalım: SpaceX, Hawthorne, Kaliforniya yerine İstanbul'da kurulmuş olsaydı. Falcon 9 roketi Boca Chica'dan değil, Tekirdağ kıyılarından fırlatılıyor olsaydı. Mark Zuckerberg Silicon Valley'de değil, Maslak'ta ofis kursaydı.

Bu soruyu hukuk teorisi için değil, mevcut uygulamanın ekonomik ve kurumsal maliyetini görünür kılmak için soruyoruz.

SpaceX Türkiye'deyse Ne Olur?

Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, 1,77 trilyon dolarlık değerlemeyle halka arz oldu; kapanışta 2,1 trilyon doları aşarak dünyanın en değerli şirketleri arasına girdi. Yaklaşık 13 bin çalışanı, üç kıtaya yayılan tesisleri ve ABD Savunma Bakanlığı ile NASA için yürüttüğü projeler düşünüldüğünde, bu yalnızca büyük bir şirket değil; aynı zamanda kritik teknolojik ve stratejik kapasiteyi bünyesinde barındıran bir kurum.

Mevcut mevzuat uyarınca, milli güvenlik veya kamu düzenini tehdit eden iddialara dayalı olarak soruşturma aşamasında (kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmaksızın) tedbiren kayyım atanması yasal olarak mümkündür. Ancak bu durum, SpaceX gibi devasa bir yapıda uygulandığında ne olabilir?

Küresel Senaryolar ve Zincirleme Reaksiyonlar

Amerika'nın Tepki Modeli: Washington'da ciddi diplomatik yaptırımlar ve siyasi tepkiler gündeme gelebilir. Kongre'de acil oturum toplanır. ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye'yi "güvenilmez yatırım ortağı" listesine alabilir. NATO'da Türkiye' ye siyasi baskı tartışmaya açılabilir. Savunma sözleşmeleri dondurulabilir. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin yatırım riskini yeniden değerlendirebilir.

Meta (Facebook) Senaryosu: Meta'nın sunucu altyapısı, algoritmaları ve kaynak kodları... Kayyım atanır atanmaz, Uluslararası veri koruma otoriteleri harekete geçebilir; AB GDPR kapsamında Türkiye'yle veri transferini askıya alabilir. Avrupa mahkemeleri dava açabilir. Böyle bir müdahale ihtimali bile, 3 milyardan fazla kullanıcının verilerinin güvenliği konusunda küresel ölçekte ciddi endişeler doğurabilir. Bu, tarihte eşi görülmemiş bir siber egemenlik krizi olabilir.

Microsoft Senaryosu: Azure altyapısı, Office 365 lisansları, LinkedIn veritabanı… Kayyım atanır atanmaz, küresel ölçekte ciddi operasyonel aksaklıklar yaşanabilir. Fortune 500 şirketleri Türkiye'deki bağlantılarını kesebilir. IMF, Dünya Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşların Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin değerlendirmeleri olumsuz etkilenebilir. Teknoloji sektöründe "Türkiye riski" kalıcı bir kategori haline gelebilir.

Türkiye'nin Gerçekliği - Kayyım Rocket Science'ı Bilmezse…

Mesele atanan kişinin yeteneği değil; SpaceX gibi bir şirketin yıllar içinde oluşmuş teknik uzmanlığının, mühendislik kültürünün ve kurumsal hafızasının idari bir kararla devralınamayacak olmasıdır. Şirketin sistemini bilen yabancı binlerce yazılım ve uzay mühendisi bir haftada istifa edebilir. Roket yakıt tedariki kesilebilir çünkü yabancı ortaklar sözleşmeleri iptal edebilir. Fırlatma programı dondurulabilir. Şirket değeri 6 ayda yüzde doksana yakın eriyebilir.

Kayyım uygulaması yalnızca bir şirketi değil, o ülkenin tüm iş ortamına duyulan güveni mahkûm eder. Tahkim klozu, hukuki güvence, öngörülebilirlik… Bunların olmadığı yerde sermaye yalnızca konaklar, yerleşmez.

Asıl Mesele Yalnızca Dev Şirketler Değil.

Elbette SpaceX, Microsoft ya da Meta Türkiye'de değil. Ama her yıl kurulan binlerce KOBİ, teknoloji girişimi, medya kuruluşu ve ticari işletme var. Bunların bir kısmı aynı mekanizmayla kayyıma devredilebilir.

Mevzuatta yer alan terörün finansmanı veya suç gelirlerinin aklanması gibi spesifik suç iddialarına yönelik koruma tedbirleri, geniş yorumlandığında KOBİ ve girişim ekosisteminde ciddi bir hukuki belirsizlik iklimi yaratma potansiyeline sahiptir. Bu şirketlerin sahipleri uluslararası basın manşetlerine girmiyor. Ancak bu şirketlerin de çalışanları, tedarikçileri ve geçimlerini onlara bağlamış binlerce insan bulunuyor.

Türkiye'nin teknoloji girişim ekosistemi son on yılda ciddi bir ivme yakaladı. Trendyol, Getir ve Peak Games gibi girişimler küresel ölçekte değer yarattı. Ancak yatırımcının da girişimcinin de her şeyden önce ihtiyaç duyduğu şey teşvik değil, öngörülebilirliktir. Hukuki güvencelere ilişkin soru işaretleri arttığında, sermaye kadar cesaret de ülkeyi terk etmeye başlar. Bu belirsizlik, inovasyon için en kötü iklimdir.

Hukuk Devletinin Ekonomik Değeri

ABD’de özel şirketlere devlet müdahalesi, sıkı yargısal denetim ve usuli güvencelerle korunur. Bunun en somut örneği olan 2009 Chrysler kurtarmasında; Kongre onayıyla şeffaf bir süreç yürütülmüş, hissedar hakları mahkemece güvenceye alınmış ve devlet payı 2011'de özel sektöre geri satılarak 11,2 milyar dolar net kâr elde edilmiştir.

Türkiye — El Koyma ve AYM Freni: 6758 sayılı Kanun üzerinde yapılan değişiklikle TMSF’ ye devredilen şirketlerin mal varlıkları tamamen veya kısmen satabileceği gibi, şirketin tasfiyesine de karar verilebiliyor, genel kurul yetkileri TTK hükümlerine bağlı kalmaksızın kullanılabiliyordu. Anayasa Mahkemesi, bu geniş yetkileri şirket ortaklarının mülkiyet hakkı ve adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirdi ve 12 Aralık 2025'te iptal etti; karar 9 ay sonra, yani Eylül-Ekim 2026'da yürürlüğe girecek.

AB Standardı — Devlet Müdahalesi Kısıtlamaları: Devlet yardımı kuralları mülkiyet hakkını güvence altına alır. Keyfi el koyma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla engellenir. Türkiye, bu standartlardan giderek uzaklaşıyor.

Belediyeler: Sandığa Rağmen

Kayyım meselesi yalnızca bir şirket hukuku sorunu değil. Türkiye'deki uygulamanın en çarpıcı boyutu, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine valilerin, kaymakamların ya da bakanlık atamalarının geçirilmesi. Eleştirmenlere göre bu durum, seçmen iradesinin temsilini ve yerel demokrasinin işleyişini zedelemektedir. Seçilmiş yerel yöneticilerin adli/idari tasarruflarla görevden alınarak yerlerine atama yapılması, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Şartı bağlamında 'seçmen iradesinin temsil yetkisinin zedelenmesi' olarak eleştirilmektedir.

Demokratik sistemlerde seçmen iradesinin tecellisi ve sürekliliği anayasal bir güvencedir. Bu iradenin zedelenmesinin yaratacağı uzun vadeli kurumsal ve toplumsal maliyet, herhangi bir şirketin piyasa değerindeki kayıptan çok daha büyüktür.

Avrupa Konseyi Ne Diyor?

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye'deki kayyım atamalarını doğrudan "uluslararası hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştirmektedir. Kongre, Türkiye'de yerel demokrasi açısından "genel olarak bozulan bir tablo" saptadığını belirtmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 1 No'lu Protokol, serbest seçim hakkını güvence altına alır; bu güvenceye rağmen seçilmiş başkanların toplu olarak görevden alınması AB üyelik sürecinin fiilen çıkmaza girmesinin sembolik dönüm noktalarından biri oldu.

Uluslararası Karşılaştırma: Benzer mi, Aynı mı?

Devletin seçilmiş yerel yönetimlere müdahale etmesi yalnızca Türkiye'ye özgü bir pratik değil. Ama kritik fark, müdahalenin gerekçesinde ve denetim mekanizmalarında yatıyor.

-İtalya — Mafya Modeli: Suç Örgütü Kanıtı Şart

İtalya, 1991'den bu yana belediye yönetimlerine organize suç örgütlerinin sızdığı kanıtlandığında konseyi feshederek komisyon atayabiliyor. Süreç katmanlı: Vali soruşturma açar, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı onaylar. Komisyonun görevi geçici olup 12–24 ay içinde yeni seçime gidiliyor. 2023'e dek 300'ü aşkın belediyeye uygulandı; ancak her vaka yargısal kayıtlarla belgelenmiş somut suç kanıtına dayanıyor. Mafya şüphesiyle feshedilen belediyelerin ardından gelen komisyonların da siyasi tartışmalara yol açtığını belirtmek gerekir; ancak bu tartışmalar usule ilişkindir, keyfiliğe değil.

-Hindistan — Cumhurbaşkanlığı Yönetimi: Yargısal Denetimle Frenlendi

Hindistan Anayasası'nın 356. Maddesi, "anayasal düzenin çöküşü" halinde merkezi hükümetin eyalet yönetimini devralmasına izin veriyor. 1951'den bu yana 100'den fazla kez kullanıldı; Indira Gandhi döneminde muhalefet partili hükümetlere karşı siyasi araç haline geldi. Ancak 1994'teki S.R. Bommai kararıyla Yüksek Mahkeme sıkı kriterler getirdi: somut kanıt, meclisteki güven oylaması ve yargısal denetim zorunlu hale getirildi. Sonuç: keyfi kullanım büyük ölçüde durdu.

-ABD — Eyalet Müdahalesi: Fiilen İmkânsız

ABD'de federal hükümetin seçilmiş bir belediye başkanını görevden alması anayasal olarak neredeyse imkânsız. 10. Madde (Tenth Amendment) yerel yönetim yetkisini eyaletlere bırakıyor; eyaletlerin de yerel yönetimlere müdahalesi için yüksek yasal eşikler var. Detroit iflasında (2013) bile belediyeye "emergency manager-acil durum yöneticisi" atanması tartışmalı bir eyalet kararıydı ve federal mahkemede sert biçimde sorgulandı.

-Türkiye — Kovuşturma Gerekçesi: Yargısal Denetim Sonradan, Etkinliği Tartışmalı

Türkiye'deki uygulamada belediye başkanının mahkûm edilmesi gerekmiyor; iddianamenin kabulü ya da tutukluluk kararı çoğu vakada görevden alma için yeterli zemin oluşturabiliyor. İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127. maddesi uyarınca kararı derhal yürürlüğe koyuyor; yargı onayı ön koşul değil. İdare mahkemesine itiraz yolu hukuken açık; ancak yürütmeyi durdurma kararı elde etmek pratikte son derece güç, kayyım bu süreçte yönetimi fiilen sürdürüyor.

Kayyım göreve başlıyor; yerine seçim yapılmıyor. Süreç yıllarca uzayabiliyor; bazı vakalar seçim dönemleriyle örtüşerek yeniden seçimi fiilen engelliyor. İtalya'nın mafya karşıtı modelinden temel farkı: orada mahkûmiyete yakın somut suç kanıtı şart; burada bazı hukukçulara göre kovuşturma başlatılması (şüphe) yeterli sayılıyor.

Ortak Payda: Fark Nerede?

İtalya'nın mafya modeli, Hindistan'ın başkanlık yönetimi, ABD'nin eyalet müdahalesi tüm bu örneklerde bir ortak payda var: yargısal denetim, geçicilik ve şeffaflık. Müdahalenin geri dönüşü mümkün, gerekçesi sorgulanabilir, süresi tanımlı.

Türkiye’deki mevcut uygulamalarda, bu üç güvencenin (yargısal denetim, geçicilik, şeffaflık) işlerliği noktasında hukukçular ve uluslararası raporlar ciddi çekinceler dile getirmektedir. Koruma tedbiri olması gereken bu mekanizmanın, uygulamada kalıcı bir yönetim modeline dönüşme riski hukuki tartışmaları beraberinde getirmektedir. Bu, onu teknik olarak benzer görünen ama özde farklı bir kategoriye yerleştiriyor: istisnai araç değil, olağan yönetim biçimi.

Görünmeyen Kayıp: Gelmeyenler

Ekonomistler "kayıp yatırımı" ölçmekte zorlanır; çünkü gelmemiş olan görünmez. Türkiye'ye gelmesi mümkün olup da bu belirsizlik ortamı yüzünden gelmemiş olan her teknoloji yatırımını, her fon turunu, her uluslararası ortaklığı kim sayacak?

Küresel risk değerlendirme firmalarının "rule of law" (hukuk devleti) endekslerinde Türkiye'nin son on yılda yaşadığı dramatik düşüş, doğrudan yabancı yatırımların aynı dönemdeki seyrini neredeyse bire bir yansıtıyor. Bu tesadüf değil; nedensellik.

Sonuç: Asıl Tehdit Dışarıdan Gelmiyor

Türkiye'nin teknoloji ve ekonomi alanındaki en büyük rakibi, Çin değil; Hintli mühendisler değil; Alman sanayii değil. Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden biri, öngörülebilir ve güven veren bir hukuk düzeninin eksikliğidir. Hiçbir sermaye, sabah uyandığında şirketine kayyım atanmış olabileceğini düşünerek yatırım yapmaz.

SpaceX Hawthorne'da, Microsoft Redmond'da, Meta Menlo Park'ta kurulduysa bu tesadüf değildir. Bu şirketler, orada kuruldu çünkü orada mülkiyet hakkı anayasal düzeyde mutlak bir güvenceye sahip; yargı bağımsız; hükümet el koyması istisnai ve denetlenebilir bir durum.

Avrupa Konseyi'nin "uluslararası hukuka aykırı" dediği, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin kırk yıl önce fren koyduğu, İtalya'nın mafya karşıtı yasasının bile içermediği güvencesizlikler Türkiye'de olağan yönetim pratiği haline geldiğini eleştirmenler dile getirmektedir. Yapıcı bir reform için; kayyım atamalarında mahkeme kararı zorunluluğu, azami süre sınırı ve atama sonrası yeniden seçim garantisi acilen sisteme geri getirilmelidir.

Demokrasinin üç direği; ekonomi, yerel yönetim, siyasi temsil. Önce patronun şirketine, sonra seçmenin belediyesine, sonra vatandaşın partisine… Bu gidişatı eleştirmenler artık birbirine bağlı yapısal bir zincir olarak tanımlamaktadır. Hukuki güvencelerin zayıflaması yalnızca hedef alınan şirketi, belediyeyi veya siyasi partiyi etkilemez; ülkenin tamamının yatırım, demokrasi ve kurumsal güvenilirlik kapasitesini aşındırır.

Ama bunun için gereken şey bir teşvik paketi ya da vergi indirimi değil. Şirkete el koymak, belediyeyi atamakla yönetmek, siyasi temsil kurumlarını idari tasarrufla işlevsizleştirmek hiç değil.

Gereken şey daha basit, daha temel ve daha zor: hukuk devleti.

"Herkes yapıyor" diyerek vidasını söken toplum, bir gün kuralını bilmeyen çocuğunun elinde raydan çıkar.

Çünkü bu ülke hepimizin.