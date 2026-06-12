Türk siyasetini anlamak istiyorsanız tek bir soruyu sormak yeterli: Kim kime ihtiyaç duyuyor? Geri kalan her şey bu sorunun cevabından çıkıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, yargı kararlarının yarattığı dinamiklerle yeniden genel başkanlık tartışmalarının merkezine oturduğunda Türkiye'nin çoğu kesimi şaşırdı. Aslında şaşırtıcı değildi; tahmin edilen bir senaryoydu. Kılıçdaroğlu'na biçilen rolün ne olduğu, siyasi gözlemciler arasında tartışılmaya devam ediyor: Bazıları onu stratejik bir aktör olarak değerlendirirken, bir kesim bu dönüşü başka güçlerin işlevsel kıldığı bir araç olarak okuyor.

77 yaşında bir siyasetçi, yargı süreciyle geri döndüğünde ilk özel demecini AKP'ye yakın bir gazeteciye veriyor. Özel ekibine, iktidarın yıllardır kullandığı dili bizzat kullanarak FETÖ suçlaması yöneltiyor. İmamoğlu davası üzerinden yürüyen süreçte güçlü bir ses çıkarmıyor. Kurultay taleplerini, "Parti kirlilikten arınmadan kurultaya gidilmez," diyerek reddediyor. Üstelik bu "arınma" söylemini ısrarla tekrarlıyor.

Bu hamlelerle bir yandan gündemin merkezini yargı müdahalesinden parti içi kirliğe çekiyor; öte yandan ileride yeni davalar açıldığında "Ben söylemiştim," diyebileceği bir zemin oluşturuyor. Analistler süreci bu şekilde yorumlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu "butlan" tartışmasında ısrarla "Biz yokuz," diyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise durumu şu cümleyle özetliyor: "Kasten sergilenen bu 'cambaza bak’ oyunu oynanarak milletimizin gözüne perdeler indiriliyor."

Peki bu durum dışarıdan nasıl görünüyor? İngiliz basınına (The Telegraph) göre; "Dünya savaşla meşgulken Erdoğan muhalefeti etkisiz hale getiriyor."

Kılıçdaroğlu ekibinin "olağanüstü durum" gerekçesi giderek seçici bir araca dönüşüyor. İşine geldiğinde demokratik mekanizmaları askıya alıyor, işine geldiğinde ise o mekanizmaları kullanarak rakiplerini tasfiye ediyor. İhraç kararı tam da bu çarpıklığın özeti: Olağanüstü durum varsa kurultay yapılamaz, ama ihraç yapılabilir. Yani olağanüstülük sadece seni koruyan şeyleri donduruyor, rakibini bitiren şeyleri değil.

Bu kalıbın tarihsel adı var: İstisnai yetki söylemi. İktidarlar bunu çok kullanır. Ama bir muhalefet partisinin kendi içinde aynı mantığı işletmesi, bu sürecin en keskin ironisidir: İktidarın araçlarıyla iktidarla mücadele edilmez, o araçları kullanan muhalefet zamanla iktidarın aynasına dönüşür.

Ve bugün tablo daha da netleşti. Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK, aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın da bulunduğu, Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Milletvekili Umut Akdoğan, "Milletvekillerini MYK kararıyla disipline veremezsiniz, Parti Meclisi kararı gerekir," diyerek bu kararın tüzüğe aykırı olduğunu açıkladı. Müslim Sarı'ya, Özgür Özel hakkında da işlem yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda verdiği yanıt tek cümleydi: "Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak." Müslim Sarı'nın "daha sonra"sı bir erteleme değil; "Önce orduyu dağıt, sonra kaleyi al" şeklinde klasik bir kuşatma taktiği olarak mı okunmalı? Kurultay yolunu açmak için Özel’ in ekibinden 57 üyeli PM’ nin 28 üyesi de istifa etti.

Kılıçdaroğlu’nun “Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı” sözleri; “Hem Türkiye’deki iktidara hem de uluslararası aktörlere (özellikle ABD’ye) karşı beni de meşru muhalefet olarak kabullenin,” mesajı mı taşıyor? Kendini her iki tarafa da kabul ettirmenin yolunu mu arıyor, yoksa radikal bir strateji değişikliğine mi gitti? Bunu zaman gösterecek. Ancak bunları bir arada okuduğunuzda ortaya çıkan tablo bir tesadüf değil, kendi içinde bir tutarlılıktır.

Peki bu ne karşılığında?

Koltuğu geri almak için duyulan ölçüsüz bir özlem mi? Belki. Ama 77 yaşında, salt koltuk için bu denli ağır bir siyasi bedel ödemek insan psikolojisiyle pek örtüşmüyor. Arkasında daha büyük bir motivasyon olmalı. En muhtemel cevap şu: Güvence. Hukuki, kişisel ve ailevi güvence.

Kılıçdaroğlu'nun üzerinde bekleyen onlarca fezleke dosyası var ve üstelik bu dosyalar soyut bir tehdit değil. 2023 seçimlerinin ardından dokunulmazlığını kaybeden Kılıçdaroğlu hakkında "terör örgütü propagandası"ndan "Cumhurbaşkanına hakaret"e uzanan suçlamalarla hazırlanmış fezlekeler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bekliyor. Bazı analistler, söz konusu fezleke dosyalarının siyasi konjonktürle bağlantılı biçimde işleme girip girmeyeceğini sorguluyor. İmamoğlu davası ise bu tartışmayı somutlaştıran en sıcak örnek olarak sıkça gündeme geliyor. Bu bir pazarlık değil aslında; çünkü pazarlık eşitler arasında olur. Bir kesim tarafından bu süreç, karşılığında "hayatın normal akışını satın alan" bir tür teslimiyet olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan tarafından bakınca tablo daha da net. Türkiye tarihinde muhalefetin bu denli etkisiz, bu denli içe dönük ve parçalı olduğu bir dönem azdır. 307 eski parlamenter kurultay istiyor, 12 büyükşehir belediye başkanı Özel'in yanında duruyor ama Kılıçdaroğlu genel merkez iradesini tahkim etmeye devam ediyor. Yargı kararlarının siyasi süreci nasıl etkilediği ve bu durumun kalıcılığı, hukuk çevrelerinde ve muhalefet içinde tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Bu arada yeni anayasa hazırlıkları sessizce ilerliyor, ekonomi yeterince konuşulmuyor, DEM Parti ile görüşmeler perde arkasında sürüyor. Muhalefet kendisiyle meşgulken, iktidar geleceği inşa ediyor.

Dahası, bu iç çalkantının tam da şu anda yaşanıyor olması tesadüf olmayabilir; baskın erken seçim kulislerinin yeniden canlandığı düşünüldüğünde, iktidar bu kargaşayı bir fırsat penceresi olarak gördüğü için saatin tam da şimdi işletildiği ihtimali göz ardı edilemez.

Üstelik bu tablo yapısal bir tuzağa işaret ediyor: Muhalefet her operasyona sadece tepki vererek sürekli savunmada kalıyor. Savunmada kalan taraf ise inisiyatifi kaybeder; bu hem siyasette hem savaşta evrensel bir kuraldır. Her yeni operasyon bir öncekini unutturuyor. CHP içindeki kriz İmamoğlu'nun davasını unutturdu, bir sonraki operasyon ise CHP krizini unutturacak. Dervişoğlu'nun "cambaza bak" dediği tam da bu; sahne hiç boş kalmıyor.

Meşruiyet meselesine gelince; asıl kırılma noktası burası. Erdoğan yıllarca "millet iradesi" söylemini taşıdı. O söylem bir dönem gerçekten işlevseldi: Orduya, yargıya ve vesayete karşı halkın meşruiyeti bir kalkan olarak kullanıldı. Ama artık o kalkana ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü kimilerine göre yargı bağımsızlığı tartışma konusu olmaya devam ederken, medya kontrol altına alındı ve seçim kurumlarına olan güven zedelendi. Meşruiyet artık bir kostüm haline geldi; seçim dönemlerinde giyilip, işe yaramadığında gardıroba kaldırılıyor. Bunu anlayan bir sistem için halkın ne düşündüğü, anketlerin ne gösterdiği veya kaç parlamenterin ne talep ettiği artık belirleyici değil. Belirleyici olan tek şey: Kimin elinde, ne tür bir güç var.

Bu senaryo yeni değil

Daha önce de izledik. Dahası, Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu yeni değil, sadece ters yüz oldu. 2024 yerel seçimlerinin ardından gerçekleşen Erdoğan–Özel görüşmesine tepki olarak, "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir," diye paylaşım yapmıştı. Özel ise isim vermeden, "Bitmiş kredileri yeniden kazandırma, tükenmiş siyasi gelecekleri umutlandırma niyetinde olmadıklarını," söylemişti. Aradan iki yıl geçmeden, o "bitmiş kredi" yargısal süreçlerin de etkisiyle yeniden masaya döndü.

Meral Akşener'i hatırlayın. Erdoğan ile Beştepe'de 40 dakikalık sürpriz bir görüşme yaptı ve görüşmenin içeriği hakkında tek kelime etmedi. O sessizlik İYİ Parti içinde derin kırılmalara yol açtı; ardından milletvekilleri birer birer AKP'ye geçti ve Erdoğan bizzat rozet taktı. Akşener kendi kurduğu partiyi bıraktı ve sahneden çekildi.

Ama Akşener vakası ile Kılıçdaroğlu vakası arasında kritik bir fark var. Akşener'inki bir çözülme, tükeniş, yorgunluk ve belki de küçük bir güvence karşılığı sessizce kenara çekilme hikayesidir; yani pasif bir son. Kılıçdaroğlu ise tam tersine, aktif bir geri dönüş yapıyor. Üstelik iktidarın dilini bizzat kullandığı gözlemleniyor; bu tutumun muhalefeti içten erittiği değerlendirmesi ise büyük bir kesim tarafından dile getiriliyor.

İkisi de aynı kalıbın ürünü aslında. İktidar muhalefetle sahada hesaplaşmıyor, onu içinden eritiyor. Bazı siyasi analistler, her iki vakayı da benzer bir örüntünün parçası olarak okuyor: Muhalefet figürlerinin, kendi partilerini içten zayıflatan bir işlev üstlendiği değerlendirmesi giderek daha sık dile getiriliyor. Yöntem aynı kalıyor, sadece araçlar değişiyor. Gözlemciler, benzer süreçlerde figürlerin bu rolü farkında olarak mı yoksa bilmeyerek mi üstlendiğini tartışmayı sürdürüyor. İkinci ihtimal, birincisinden çok daha vahim.

Devlet Bahçeli'ye bakın. MHP onlarca yıl Kürt meselesinde en sert çizgiyi temsil etti; DEM Parti'ye ve Öcalan'a tamamen düşmandı. Bugün ise Bahçeli, Öcalan’a Meclis kürsüsünden çağrı yaparak bu süreci bizzat başlatan isim oldu. Bu hamlenin doğurduğu sonuçlar analitik bir süzgeçten geçirildiğinde, sistemin kendi bekası adına muhalefet alanını daraltma ve içeriden kilitleme arayışının bir yansıması olarak okunabilir. İdeoloji değişmedi, güç dengesi değişti; ve sonuçta Bahçeli değişti.

Peki bu sadece Türkiye'ye mi özgü? Hayır, bu kalıp evrenseldir. Dünyaya bakınca tablo daha da tanıdık geliyor:

Macaristan'da Jobbik: Yıllarca Orbán'ın en sert rakibiydi. Orbán'ın yarattığı baskı ortamında hayatta kalabilmek için sisteme uyum sağladı ve bu süreçte seçmen tabanını yitirdi.

Rusya'da Putin: Vladimir Jirinovski'yi onlarca yıl "kontrollü muhalefet" olarak sahnede tuttu. Jirinovski gerçek bir alternatif sunmadan muhalefetçilik oynadı ve sistemin demokratik göründüğü yanılsamasını canlı tuttu.

Venezuela'da Maduro: 2024 seçimlerinin ardından muhalefet liderlerinin büyük çoğunluğunu hapsetti, sürgüne yolladı ya da susturdu. Ancak Maduro Ocak 2026'da ABD operasyonuyla yakalandı. O dönemde seçenekler daha da netti: Ya sisteme eklemlen ya da zindana gir.

Her vakada yöntem aynı: Bastır ya da içten erit. İkincisi daha sinsi, çünkü demokrasinin yaşadığı izlenimini ayakta tutar. Ve her vakada araç olan lider aynı şeyi söyler: "Ben değişmedim, koşullar değişti." Oysa değişen sadece güç dengesi değil; onunla birlikte o liderin kim olduğu ve neye hizmet ettiğidir.

Kılıçdaroğlu bunu biliyor mu? Belki çok iyi biliyor ve buna göre hareket ediyor; belki de süreci hiç anlamamış durumda. Her iki ihtimal de kendi içinde trajik.

Ama asıl trajedi şu: Sistem bunu açıktan yapmıyor. Muhalefeti, kendi eski liderleriyle bitiriyor. Bu, tarih kitaplarına geçecek türden bir ironi. Kılıçdaroğlu yeniden ana sahneye mi çıkacak, yoksa bu sürecin tasfiye seyrini hızlandıran bir figüre mi dönüşecek? Zaman gösterecek. Ancak bir şey kesin: Türk siyasetinde artık herkes, daha önce hiç alışık olmadığı bir dilin konuşulduğu bir döneme girdi.

Sistemin en zekice yaptığı şey şu: Muhalefetin sonunu, muhalefete bizzat yazdırıyor. Tamamen yok etmek yerine, onu kendi istediği sınırlarda tutacak aktörlerle içeriden dönüştürüyor. İktidar kanadından geçmişte gelen "Türk demokrasisinin önümüzdeki dönemde hak ettiği bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz" sözüne belki de tam buradan bakmalı.

Bu tablonun bütününe bakıldığında geriye ne kalıyor? Siyaset arenası bu dinamiklerle şekillenmeye devam ederse, kararların halkın iradesinden ziyade, steril ve kapalı kapılar ardındaki siyasi denklemlerle belirlendiği bir döneme girileceği endişesi somut bir görünüm kazanıyor.

Peki ya sandık? Oysa tarih; elitlerin kendi aralarında kurduğu bu determinist ve steril denklemlerin, tabanın ekonomik veya sosyal patlamalarıyla (örneğin son yerel seçimlerdeki sürpriz kırılmalar gibi) altüst olabildiğini defalarca kanıtlamıştır.