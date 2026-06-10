Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant mayıs ayında tartışmalı bir açıklama yapmıştı.

“Hamam böcekleri gibi, iş bulamayan ya da iş dünyasında kendilerine yer edinemeyen gençler var. Bunların bir kısmı medya mensubu oluyor, bir kısmı sosyal medyada aktif, bazıları aktivist oluyor ve herkese saldırmaya başlıyor."

İşsiz gençleri hamam böceklerine benzetince siyasal iletişim stratejisti Abhijeet Dipke tarafından hiciv maksatlı “Hamam Böceği Halk Partisi (HBHP)” kuruldu.

Dijital İncinebilirlikten Sokak Öfkesine

Gençleri marjinalleştiren, onları sistemin dışına iten bu elitist dil, ters teperek tarihin en ironik ve en hızlı örgütlenen kitle hareketini doğurdu. Başbakan Narendra Modi’nin yıllar süren siyasi kariyeriyle ulaştığı 9 milyonluk dijital kitleyi, sadece üç haftada 22 milyon takipçiyle katlayan bu "hamam böcekleri", dijital çağda gücün ve meşruiyetin yön değiştirdiğinin en somut kanıtı.

Bu hareket, sadece bir sosyal medya algoritmasının başarısı değil; dünyanın en kalabalık, en genç ama aynı zamanda geleceği en çok çalınmış ülkesinin çığlığı. Gençler, kendilerine layık görülen o aşağılayıcı sıfatı bir gurur nişanı gibi göğüslerine takarak, egemenlerin en büyük silahını, yani kibri, tersyüz edip sahiplerine doğrulttular.

"Tembellerin" Değil, Umutsuzların İttifakı

Kendilerine mizahi bir dille “Tembellerin ve İşsizlerin Partisi” diyen bu kitle, aslında Yeni Delhi sokaklarında Hindistan’ın acımasız ekonomik gerçekliğini çıplak bir şekilde ortaya koydu. Eğitim sisteminin niteliksizliği, liyakatsiz atamalar ve her yıl milyonlarca üniversite mezununun işgücü piyasasında görünmez bir duvara çarpması, hamam böceği maskelerinin altındaki asıl yüz.

Mizah amaçlı başlatılan hareket, kısa sürede gençlerin işsizlik, ekonomik sıkıntılar ve eğitim sistemine yönelik tepkilerini dile getirdiği kitlesel bir platforma dönüşünce partinin ilk büyük kitlesel eylemi, Yeni Delhi’de düzenlendi.

Gösteriye katılan gençlerin, hamam böceği maskeleri takıp “Ben hamam böceğiyim” yazılı pankartlar taşımaları dikkat çekiciydi. Eğitim hakkı ve fırsat eşitliği talebinde bulunan gösterici gençler protesto katılımı boyunca “Hamam böcekleri geliyor, Eğitim Bakanı gidiyor” sloganları attı.

"Ben hamam böceğiyim" yazılı pankartlar, sadece bir protesto aracı değil; "Bizi ezebilirsiniz, bizi yok sayabilirsiniz ama biz buradayız ve hayatta kalacağız" diyen kolektif bir manifesto. "Hamam böcekleri geliyor, Eğitim Bakanı gidiyor" sloganı ise mizahın, öfkeyle birleştiğinde ne kadar sarsıcı bir siyasi baskı unsuruna dönüşebileceğini gösterdi. Sosyal medya sayfalarında başlayan beğeni ve paylaşım çılgınlığı, Yeni Delhi sokaklarında barikatları zorlayan kitlesel bir hak arayışına evrildi.

Siyasetin Yeni Denklemi: Beğeni Değil, Eylem

Abhijeet Dipke’nin bir tweet ile başlattığı bu hiciv dalgası, geleneksel siyaset iletişiminin ve hantal parti yapılarının miyadının dolduğunu ilan ediyor. Milyon dolarlık bütçelerle yürütülen seçim kampanyaları, yapay mitingler ve steril siyasi söylemler; halkın gerçek sorunlarına mizahın yalınlığı ve dijitalin hızıyla dokunan bu organik hareket karşısında çaresiz kaldı.

Sadece bir sosyal medya akımının sokağa taşması değil, küresel siyasetin içine düştüğü yapısal krizin de bir manifestosu niteliğinde.

Peki, milyonlarca insan neden bir hamam böceğinin amblemi altında toplandı? Cevabı, modern insanın mevcut siyasi elitlere karşı duyduğu derin sinizmde gizli.

Nükleer Kıyametten Kurtulanlar, Seçimlerden mi Korkacak?

Partinin kurucularının ve sempatizanlarının söylemleri incelendiğinde, ince bir hiciv sanatı göze çarpıyor. Hamam böceklerinin bilinen en büyük özelliği nedir? Dayanıklılık. Nükleer bir patlamanın uzağında hayatta kalma şansları yüksektir. Bunun temel sebebi radyasyona karşı dayanıklı hücre yapıları, adaptasyon yeteneği.

"Siyasetçiler sözlerini tutmaz, sistemler çöker, ekonomi batar ama biz hep buradayız. Biz hamam böcekleriyiz; bizi yok sayıyorsunuz, bizi ezmeye çalışıyorsunuz ama biz en zor şartlarda bile çoğalır ve hayatta kalırız” mesajı, Yeni Delhi sokaklarında ritmik sloganlarla yankılandı.

Yeni Delhi’deki bu ilk büyük kitlesel eylem, dijital aktivizmin artık "klavye delikanlılığından" ibaret olmadığını, gerektiğinde milyonları sokağa dökebilecek bir devrimsel potansiyel taşıdığını kanıtladı. Hindistan’ın gençleri, kendilerini hamam böceği olarak gören sisteme, o böceklerin istila gücüyle cevap verdi. Ve bu hareket gösterdi ki, bir ülkede gençlerin umutları tükendiğinde, en absürt şakalar bile iktidarları sallayacak en ciddi siyasi gerçekliğe dönüşebilir.

Dip Dalga Değil, "Taban" Dalgası

Siyaset bilimciler bu olayı "geçici bir popüler kültür çılgınlığı" olarak nitelendirip geçebilirler. Bu büyük bir hata olur. Hamam Böceği Halk Partisi, küresel olarak Z kuşağının ve sistem dışına itilmiş kitlelerin yeni muhalefet biçimi. Klasik ideolojilerin sağ-sol kalıplarına sığmayan, kurumsal siyasete olan güvenini tamamen yitirmiş bir neslin, "Madem sistem bir komedi, o halde başrolü biz oynuyoruz" deme şekli.

Yeni Delhi'deki ilk eylem, belki bir seçim zaferi getirmeyecek, Meclis binasına hamam böceği amblemli bayraklar asılmayacak. Ancak kesin olan bir şey var: Koltuklarında rahatça oturan geleneksel siyasetçiler, artık adımlarını basarken iki kez düşünecekler.

Çünkü en beklemedikleri anda, en korunaklı duvarların arkasından bile fırlayabilen, ezilmekle tükenmeyen yepyeni ve çok kalabalık bir muhalefet tarzı artık sokaklarda yürümeye başladı. Ve bu hareketin şakası, artık çoktan bitti.