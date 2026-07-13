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Kaynak: AA

Yeni düzenlemelerle, üretimin ihtiyaç duyduğu bazı girdilerde gümrük vergileri düşürüldü ve muafiyetler genişletildi. Gümrük vergisi muafiyeti bulunan ürünlerin, ilave gümrük vergilerinden de muaf tutulacağı açıklandı.

YERLİ ÜRETİME KORUMA KALKANI

Yerli sanayi kapasitesinin yüksek olduğu bazı alt ürün gruplarında ise gümrük vergileri artırılarak yerli üretimin korunması hedeflendi. Ayrıca, düşük bedelli beyanlarla vergiden kaçınmanın önüne geçilmesi için yeni tedbirler devreye alındı.

İTHALATTA YENİ DÜZENLEMELER

Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişikliklerle birçok ürünün istatistik pozisyonları yeniden düzenlendi. Bu sayede ithalatta test zorunluluğuna tabi ürünlerin daha net belirlenmesi sağlanırken, bazı ürünlerde gereksiz test ve denetim yüklerinin kaldırıldığı belirtildi.

Gözetim uygulamalarının kapsamı genişletilirken, bazı ürün gruplarında koruma önlemleri de uluslararası fiyatlar dikkate alınarak güçlendirildi.

AMAÇ: DENGELİ TİCARET VE GÜÇLÜ SANAYİ

Ticaret Bakanlığı, düzenlemelerin “Dengeli Ticaret, Yerli Üretim, Güçlü Sanayi” vizyonu doğrultusunda hazırlandığını vurguladı. Yapılan değişikliklerle milli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın desteklenmesi ve cari açığın azaltılması hedefleniyor.

Öte yandan, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Gümrük Birliği kapsamında yapılan ithalat işlemlerinin bu düzenlemelerden muaf tutulacağı bildirildi.