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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret alışverişlerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Birlik dışından gelen ve değeri 150 euroya kadar olan ürünlere yönelik 3 euroluk gümrük vergisi bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

TEK ÜRÜN DEĞİL, KATEGORİ BAZLI VERGİ

Yeni düzenlemeye göre vergi, ürün sayısına göre değil gümrük tarife sınıflandırmasına göre hesaplanacak. Aynı kategoriye giren ürünler için tek seferde 3 euro alınırken, farklı kategorilerde ürünlerin yer aldığı siparişlerde her kategori için ek 3 euro vergi uygulanacak.

Düzenleme; giyim, oyuncak, elektronik ve benzeri sık sipariş edilen tüketim ürünlerini kapsıyor.

VERGİYİ KİM ÖDEYECEK?

Uygulama kapsamında verginin beyanı ve ödenmesinden satıcı veya ithalatçı sorumlu olacak. Bu durum, bazı platformlarda fiyatların doğrudan artabileceği anlamına geliyor.

VON DER LEYEN: “ADİL REKABET İÇİN GEREKLİ”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren AB’ye giren 150 euroya kadar olan e-ticaret paketlerine gümrük vergisi uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da yaklaşık 30 milyon kişinin perakende sektöründe çalıştığını hatırlatan von der Leyen, düşük değerli ithalatın yerel satıcılar için haksız rekabet oluşturduğunu ve bazı ürünlerin güvenlik standartlarını karşılamadığını vurguladı.

ÇİN KAYNAKLI ALIŞVERİŞLER HEDEFTE

AB Komisyonu verilerine göre, 2025 yılında Birliğe yaklaşık 6 milyar düşük değerli e-ticaret gönderisi giriş yaptı. Bu gönderilerin yüzde 90’ından fazlası Çin’den geldi.

Özellikle Temu, AliExpress ve Shein gibi platformlar üzerinden yapılan alışverişlerin artması, düzenlemenin temel gerekçeleri arasında gösteriliyor.

GEÇİCİ UYGULAMA, REFORM YOLDA

3 euroluk sabit vergi uygulamasının, AB’nin hazırladığı kapsamlı gümrük reformu yürürlüğe girene kadar geçici olacağı belirtildi. Reform kapsamında mevcut muafiyetlerin kaldırılması ve sistemin köklü şekilde değiştirilmesi planlanıyor.

Yeni düzenleme ile AB, hem iç pazarı korumayı hem de tüketici güvenliğini artırmayı hedefliyor.