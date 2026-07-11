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Karara göre, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdiği ülkelerde asgari vergi yükümlülüğünü düzenleyen sistem kapsamında, hem küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı hem de nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin geçerli olduğu ülkeler tespit edildi.

Bu çerçevede Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, “nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi güvenli limanı” kapsamında yer aldı. Söz konusu ülkeler arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya, Kanada, Hollanda ve İtalya gibi büyük ekonomiler de bulunuyor.

Öte yandan, bazı ülkeler ayrıca “nitelikli gelirin dahil edilmesi esası kapsamında küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı yerler” listesine dahil edildi. Bu kapsamda da Türkiye ile birlikte Avrupa, Asya ve Okyanusya’dan çok sayıda ülke yer aldı.

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE KÜRESEL VERGİ STANDARDI

Düzenleme ile çok uluslu şirketlerin düşük vergili ülkelere kayarak vergi avantajı elde etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistem, küresel ölçekte asgari kurumlar vergisi uygulamasını yaygınlaştırarak vergi adaletini güçlendirmeyi amaçlıyor.

UYGULAMA 2024’TEN İTİBAREN GEÇERLİ

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanacak.

Uzmanlar, bu adımın uluslararası vergi sisteminde şeffaflığı artıracağını ve özellikle büyük ölçekli şirketlerin vergi planlamalarında önemli değişikliklere yol açacağını belirtiyor.