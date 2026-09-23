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Kaynak: AA

Yemen’de hükümet güçleri, ülkenin güneyindeki Taiz vilayetine bağlı Eş-Şamayeteyn ilçesinde bulunan stratejik Kirfan Dağı’nı Husilerden geri aldıklarını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Taiz Ekseni Kurmay Başkanı Tümgeneral Abdülaziz el-Mecidi, hükümet güçlerinin Eş-Şamayeteyn ilçesindeki Cerdad bölgesinde yer alan Kirfan Dağı’nda tam denetim sağladığını belirtti.

OPERASYONA HALK DİRENİŞ GÜÇLERİ DE DESTEK VERDİ

Mecidi, Beni Ömer bölgesindeki “halk direniş güçlerinin” de destek verdiği operasyonda, dağda mevzilenen Husilerle çatışmalar yaşandığını ve çatışmaların ardından Kirfan Dağı’nın kontrolünün ele geçirildiğini aktardı.

Çatışmalarda Husilerden 5’ten fazla kişinin öldüğü, yaklaşık 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

HUSİLERDEN HÜKÜMET MEVZİLERİNE HAVAN TOPU SALDIRISI

Mecidi, Husilerin bölgedeki hükümet güçlerine ait mevzileri havan toplarıyla bombalamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Konuya ilişkin Husilerden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

KİRFAN DAĞI NEDEN STRATEJİK?

Kirfan Dağı, Eş-Şamayeteyn ile el-Vaziiyye ilçeleri arasındaki “Cerdad-Beni Ömer” cephesi dağ silsilesi üzerinde bulunuyor.

Dağın kontrolünün ele geçirilmesinin, hükümet güçlerine bölgeyi gözetleme, atış menzili oluşturma ve güvenliği sağlama konusunda önemli bir üstünlük sunduğu belirtiliyor.