İstanbul'da bugün aniden bastıran sağanak yağış, zaten kronikleşmiş olan trafik sorununu içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Şehir genelinde trafik yoğunluğu an itibarıyla yüzde 71 seviyesine ulaşarak kırmızı alarma geçti.
İstanbul’da trafik felç: Sağanak yağış şehri kilitledi
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaşarak kenti adeta kilitledi.Kaynak: Haber Merkezi
Ana arterler ve ara sokaklar adeta durma noktasına geldi. Sürücüler, kilometrelerce uzayan kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Kentin Avrupa yakasında trafik adeta felç oldu. Özellikle tarihi yarımada ve çevresi koyu kırmızıya büründü. Haliç çevresindeki yollar, Kağıthane-Şişli aksı ve Fatih'in iç kesimleri tam anlamıyla kilitlenmiş durumda. Haritada bu bölgeler bordo ve koyu kırmızı renkte, trafik akışı durma noktasında.
TEM otoyolu bağlantıları ve ilçe içi ana yollar yoğun yağışın da etkisiyle ağır ilerliyor. Sürücüler adım adım ilerliyor. Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler: E-5 (D-100) karayolu üzerindeki metrobüs hattı boyunca her iki yönde de yoğun bir kuyruk oluşmuş durumda. Küçükçekmece'ye kadar uzanan bu yoğunluk ulaşımı zorlaştırıyor.
Dolmabahçe ve Maçka civarları, Barbaros Bulvarı ve Mecidiyeköy meydanı yağışla birlikte aşırı yoğunluk yaşıyor.
Anadolu yakasında da durum Avrupa yakasından çok farklı değil. Kadıköy'ün merkez ilçelerinde sahil yolları ve köprü bağlantı noktaları kırmızı renkte. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaşan yollarda yoğun bir kuyruk hakim. TEM otoyolu üzerindeki bağlantı noktaları ve ilçe içi trafiği ağırlaşmış durumda.
E-5 otoyolunda trafik yoğun ama ilerlemeye çalışıyor, yer yer turuncu ve kırmızı noktalar mevcut. Sahil yolu daha akıcı olsa da yerel noktalarda sıkışıklık var. Her iki yaka arasındaki geçişler adeta bir sabır testi. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, her iki yönde de aşırı yoğun. Köprü girişlerindeki kuyruklar kilometrelerce geriye uzanıyor.