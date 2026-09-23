İstanbul’da trafik felç: Sağanak yağış şehri kilitledi

E-5 otoyolunda trafik yoğun ama ilerlemeye çalışıyor, yer yer turuncu ve kırmızı noktalar mevcut. Sahil yolu daha akıcı olsa da yerel noktalarda sıkışıklık var. Her iki yaka arasındaki geçişler adeta bir sabır testi. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, her iki yönde de aşırı yoğun. Köprü girişlerindeki kuyruklar kilometrelerce geriye uzanıyor.