Abdullah Uçmak, yakınının cenazesi için geçici izinle cezaevinden çıktı.

Tatlıses saldırısında hüküm giymişti: Abdullah Uçmak yıllar sonra görüntülendi - Resim : 1

Edinilen bilgilere göre Uçmak, bir yakınının cenaze törenine katılabilmek amacıyla cezaevinden geçici izinle ayrıldı.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığıİbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığıAktüel

Urfa Bülten’in haberine göre Uçmak, Adana’nın Kozan ilçesinde hayatını kaybeden kaynı Bilal Bayrakçı’nın cenaze törenine katıldı.

Tatlıses saldırısında hüküm giymişti: Abdullah Uçmak yıllar sonra görüntülendi - Resim : 3

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA CENAZEYE KATILDI

Abdullah Uçmak’ın cenaze töreni sırasında yoğun güvenlik önlemleri altında bulunduğu görüldü. Cenaze töreninin tamamlanmasının ardından Uçmak’ın yeniden cezaevine döndüğü belirtildi.