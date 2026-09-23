Abdullah Uçmak, yakınının cenazesi için geçici izinle cezaevinden çıktı.
Edinilen bilgilere göre Uçmak, bir yakınının cenaze törenine katılabilmek amacıyla cezaevinden geçici izinle ayrıldı.
Urfa Bülten’in haberine göre Uçmak, Adana’nın Kozan ilçesinde hayatını kaybeden kaynı Bilal Bayrakçı’nın cenaze törenine katıldı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA CENAZEYE KATILDI
Abdullah Uçmak’ın cenaze töreni sırasında yoğun güvenlik önlemleri altında bulunduğu görüldü. Cenaze töreninin tamamlanmasının ardından Uçmak’ın yeniden cezaevine döndüğü belirtildi.