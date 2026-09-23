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Kaynak: Haber Merkezi

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin iptal edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 27/10/2022 tarih ve 11334/20933 sayılı Bankamız Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun’un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Yasa dışı bahisten sağlanan gelirin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 44 şüpheli hakkında 9 yıldan 27 yıla kadar değişen sürelerde hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.