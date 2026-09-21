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Kaynak: AA

New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Husilerin ilerleyişini durdurmak amacıyla ABD'den yeniden yardım istemesinin ardından Pentagon'a Husilere yönelik hava saldırıları için hazırlık yapma talimatı verdi.

ABD'li yetkililer, Trump'ın Bin Selman ile görüşmesinden bir gün önce danışmanlarına Husilere yönelik saldırılara sıcak bakmadığını söylediğini öne sürdü.

TRUMP'IN TUTUMU TELEFON GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN DEĞİŞTİ

Yetkililer, Trump'ın Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Husilere yönelik tutumunu değiştirdiğini iddia etti.

Ancak aynı yetkililer, Trump'ın pazar günü saldırı kararından geri adım attığını ve ABD'nin şu aşamada Husilere yönelik hava saldırısı düzenlemeyeceğine karar verdiğini ileri sürdü.

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN'I SUÇLAMIŞTI

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından Suudi Arabistan makamları, ülkenin güneyindeki birçok bölgede saldırı uyarısında bulunmuştu.