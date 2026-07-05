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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerinde terörle mücadele politikaları ve Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen tartışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ağıralioğlu, yaptığı konuşmada, geçmişte izlenen politikaları eleştirerek, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı döneme atıfta bulundu.

"MADEM KONUŞARAK OLUYORDU, NEDEN O ZAMAN YAPILMADI?"

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan'la konuşarak oluyordu madem, bu alçak yakalandığında 'Ben Türkleri çok severim, Türk devletinin de emrindeyim.' dediğinde niçin konuşmadınız?"

Terörle mücadelede verilen kayıpları hatırlatan Ağıralioğlu, süreçle ilgili yaklaşımını şu sözlerle sürdürdü:

"Niçin bu Karadeniz'de köprülerde, yollarda şehitlerimizin isimleri var?"

"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINI İNCİTECEK ADIMLAR ATILMAMALI"

Konuşmasının devamında sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu, terörle mücadele konusunda atılacak adımlara ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Ağıralioğlu, "Bu hızla giderseniz, o isimleri silip oraya Apo'nun ismini yazacaksınız." ifadelerini kullanarak yürütülen politikalara tepki gösterdi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları, kamuoyunda terörle mücadele ve çözüm süreçlerine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.