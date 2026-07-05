Avrupa’dan Türkiye’ye çağrı: Elinizde ne varsa gönderin

Mevcut siparişlerin çift haneli seviyelerde olduğu, ancak krizin derinleşmesiyle bu rakamın 100 binli adetlere çıkabileceği öngörülüyor. Sadece klimalara değil; vantilatör ve havalandırma cihazlarına yönelik de yoğun bir talep dalgası yaşanıyor.