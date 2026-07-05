Yeniçağ Gazetesi
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Avrupa’dan Türkiye’ye çağrı: Elinizde ne varsa gönderin

"Ejderha Sıcakları"nın etkisi altına giren ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Avrupa'da klima stokları tamamen tükendi. Başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, acil ihtiyaçlarını karşılamak için üretim üssü Türkiye'ye "Elinizde ne kadar varsa gönderin" çağrısı yaptı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Avrupa'yı etkisi altına alan ve "Ejderha Sıcakları" olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgası büyük bir iklimlendirme krizini beraberinde getirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklamalarına göre, 21 Haziran'dan bu yana 1.300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kavurucu sıcaklar nedeniyle Avrupa'daki mevcut klima stokları saniyeler içinde eridi. Hazırlıksız yakalanan Fransa ve Almanya, çareyi Türkiye'nin kapısını çalmakta buldu.

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Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre; Avrupa coğrafyasında iklimlendirme sistemleri üretiminin kısıtlı olması, Türkiye'yi ani talep artışlarında stratejik bir can simidi konumuna getirdi.

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İklimlendirme sektörü temsilcilerinin paylaştığı verilere göre, stokları sıfırlanan Avrupalı firmalar Türkiye'ye ulaşarak, "Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin" çağrısıyla acil durum ilan etti.

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Avrupa’dan Türkiye’ye çağrı: Elinizde ne varsa gönderin - Resim: 5

Mevcut siparişlerin çift haneli seviyelerde olduğu, ancak krizin derinleşmesiyle bu rakamın 100 binli adetlere çıkabileceği öngörülüyor. Sadece klimalara değil; vantilatör ve havalandırma cihazlarına yönelik de yoğun bir talep dalgası yaşanıyor.

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Sıcaklıkların dayanılmaz boyutlara ulaşmasıyla, Avrupa genelinde sıfır cihaz kurulumları rekor kırıyor. Evlerin yalnızca yüzde 7’sinde klima bulunan İngiltere’de, mayıs ayında yüzde 283 artan montaj talepleri haziran ayında yüzde 340 gibi astronomik bir seviyeye ulaştı.

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Klima penetrasyonunun yüzde 40 civarında olduğu İspanya'da ise tüketiciler mevcut sistemleri yenilemek veya yeni odalara klima kurdurmak için sıraya girdi.

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Avrupa’dan Türkiye’ye çağrı: Elinizde ne varsa gönderin - Resim: 8

İspanya'da haziran ayındaki montaj talepleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 373 artış göstererek kıta genelindeki en agresif pazar hareketliliğini oluşturdu.

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Türkiye'nin esnek üretim kabiliyeti ve güçlü altyapısı ihracat tarafında ivmeyi artırırken, iç pazarda da benzer bir hareketlilik gözlemleniyor.

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Geçtiğimiz yıl 3 milyon adet split klimanın satıldığı Türkiye pazarında, 2026'nın ilk beş aylık döneminde de çift haneli büyüme eğilimi sürüyor.

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Yurt genelinde haziran ayında yeni klima montaj talepleri yüzde 140 oranında artarken, asıl büyük yoğunluk bakım ve gaz dolumunda yaşandı.

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Klimaların soğutma verimliliğini artıran klima gazı dolumu talepleri yüzde 243 oranında fırladı. Sıcak hava dalgasına iç pazarda en hızlı reaksiyonu ise yüzde 328'lik talep artışıyla sanayi merkezi Gaziantep verdi.

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Gaziantep'i sırasıyla yüzde 295 ile Tekirdağ, yüzde 265 ile Ankara, yüzde 251 ile Aydın, yüzde 250 ile Mersin ve yüzde 229 ile Antalya takip etti.

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