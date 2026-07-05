Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu?

Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu?

Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın son anket sonuçları ortaya çıktı. Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in aday olduğu üç ayrı cumhurbaşkanlığı senaryosunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerinin gerisinde kaldı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 1

Anket firmaları art arda anket sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın son anketinde İYİ Parti, Anahtar Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti seçmenlerinin eğilimleri incelendi.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 2

Son anket sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında muhalefet seçmeninin hangi isim etrafında birleştiğini ortaya koydu.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 3

Ankette İYİ Parti, Anahtar Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti seçmenlerinin Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yönelik destek oranları dikkat çekti.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 4

Son ankete göre, milliyetçi ve muhafazakar seçmen gruplarında Mansur Yavaş'ın öne çıktığı, DEM Parti seçmeninde ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in daha yüksek destek aldığı görüldü.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 5

MANSUR YAVAŞ'A EN GÜÇLÜ DESTEK İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ SEÇMENİNDEN

Ankete göre Mansur Yavaş, muhalefet seçmenleri arasında özellikle milliyetçi tabanda yüksek destek görüyor.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 6

Ankette İYİ Parti seçmeninin yüzde 91'i, Zafer Partisi seçmeninin yüzde 92,9'u, Anahtar Parti seçmeninin yüzde 61,7'si ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 61,9'u Erdoğan karşısında Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini ifade etti.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 7

DEM Parti seçmeninde ise bu oran yüzde 29,2 olarak ölçüldü.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 8

EKREM İMAMOĞLU DEM PARTİ SEÇMENİNDE İLK SIRADA

Ekrem İmamoğlu için ölçülen destek oranlarında DEM Parti seçmeni öne çıktı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 9

Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın son anketine göre, DEM Parti seçmeninin yüzde 79,2'si Erdoğan karşısında Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 10

İYİ Parti seçmeninde bu oran yüzde 60,3, Zafer Partisi'nde yüzde 71,4, Anahtar Parti'nde yüzde 23,3, Yeniden Refah Partisi'nde ise yüzde 19 olarak kaydedildi.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 11

ÖZGÜR ÖZEL'E EN YÜKSEK DESTEK DE DEM PARTİ SEÇMENİNDEN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel için yapılan değerlendirmede de DEM Parti seçmeni ilk sırada yer aldı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 12

Ankete göre DEM Parti seçmeninin yüzde 75'i Erdoğan karşısında Özgür Özel'i destekleyeceğini ifade etti.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 13

İYİ Parti seçmeninde bu oran yüzde 51,3, Zafer Partisi'nde yüzde 66,1, Anahtar Parti'nde yüzde 18,3, Yeniden Refah Partisi seçmeninde ise yüzde 14,3 olarak belirlendi.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 14

MUHALEFET SEÇMENİNİN TERCİHİ ADAYLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın anketi, muhalefet seçmeninin ortak aday tercihinin aday profiline göre farklılaştığını ortaya koydu.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 15

Son anket sonuçlarına göre Mansur Yavaş milliyetçi ve muhafazakâr seçmenden daha yüksek destek alırken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel özellikle DEM Parti seçmeninde daha güçlü karşılık buluyor.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 16

Nefes yazarı Aytunç Erkin'in paylaştığı, gündem olan anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan üç senaryoda da geride.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Muhalefet ortak adayda birleşiyor mu? - Resim: 17
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