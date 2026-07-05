Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zekâ destekli MEVA (Mekânsal Veri Analiz Sistemi), tapu işlemlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı
Gayrimenkul satışları azalmasına rağmen tapu harcı gelirleri yüzde 75 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zekâ destekli MEVA sistemiyle düşük bedelli satış beyanları anlık olarak tespit edilmeye başlandı.Kaynak: Diğer
Yılın ilk yarısında gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10,3 azalmasına rağmen tapu harcı gelirleri yaklaşık yüzde 75 artarak 109 milyar liraya ulaştı.
MEVA sistemi devrede
2025 yılı mayıs ayından bu yana 81 ilde aktif olarak kullanılan MEVA sistemi, tapuda beyan edilen satış bedellerini emsal satışlar, piyasa verileri ve banka transferleriyle anlık olarak karşılaştırıyor.
Böylece satış bedelini düşük göstererek vergi ve harç ödemekten kaçınan işlemler otomatik olarak riskli işlem olarak işaretleniyor.
Banka hareketleri de inceleniyor
Denetimler yalnızca tapu kayıtlarıyla sınırlı kalmıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro verileri birlikte analiz edilirken, banka hesap hareketleri de çapraz kontrole tabi tutuluyor.
Şüpheli görülen işlemlerde alıcı ve satıcı "izaha davet" edilirken, gerekli görülmesi halinde geriye dönük inceleme başlatılıyor.
Harç gelirleri rekor kırdı
Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025'in ilk altı ayında 62,3 milyar lira olan tapu harcı gelirinin bu yılın aynı döneminde yaklaşık 109 milyar liraya yükseldiğini belirtti.
Özelmacıklı, satış adedi düşmesine rağmen işlem başına beyan edilen değerlerin önemli ölçüde arttığını, emlak vergilerindeki yükselişin de bu artışta etkili olduğunu ifade etti.