Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı

Harç gelirleri rekor kırdı

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025'in ilk altı ayında 62,3 milyar lira olan tapu harcı gelirinin bu yılın aynı döneminde yaklaşık 109 milyar liraya yükseldiğini belirtti.