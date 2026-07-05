Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı

Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı

Gayrimenkul satışları azalmasına rağmen tapu harcı gelirleri yüzde 75 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zekâ destekli MEVA sistemiyle düşük bedelli satış beyanları anlık olarak tespit edilmeye başlandı.

Kaynak: Diğer
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Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zekâ destekli MEVA (Mekânsal Veri Analiz Sistemi), tapu işlemlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

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Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı - Resim: 2

Yılın ilk yarısında gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10,3 azalmasına rağmen tapu harcı gelirleri yaklaşık yüzde 75 artarak 109 milyar liraya ulaştı.

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Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı - Resim: 3

MEVA sistemi devrede
2025 yılı mayıs ayından bu yana 81 ilde aktif olarak kullanılan MEVA sistemi, tapuda beyan edilen satış bedellerini emsal satışlar, piyasa verileri ve banka transferleriyle anlık olarak karşılaştırıyor.

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Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı - Resim: 4

Böylece satış bedelini düşük göstererek vergi ve harç ödemekten kaçınan işlemler otomatik olarak riskli işlem olarak işaretleniyor.

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Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı - Resim: 5

Banka hareketleri de inceleniyor
Denetimler yalnızca tapu kayıtlarıyla sınırlı kalmıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro verileri birlikte analiz edilirken, banka hesap hareketleri de çapraz kontrole tabi tutuluyor.

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Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı - Resim: 6

Şüpheli görülen işlemlerde alıcı ve satıcı "izaha davet" edilirken, gerekli görülmesi halinde geriye dönük inceleme başlatılıyor.

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Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı - Resim: 7

Harç gelirleri rekor kırdı
Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025'in ilk altı ayında 62,3 milyar lira olan tapu harcı gelirinin bu yılın aynı döneminde yaklaşık 109 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

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Tapuda yeni dönem: Devri bitti, geliri katladı - Resim: 8

Özelmacıklı, satış adedi düşmesine rağmen işlem başına beyan edilen değerlerin önemli ölçüde arttığını, emlak vergilerindeki yükselişin de bu artışta etkili olduğunu ifade etti.

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