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AK Parti'nin kurucu isimlerinden ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası döneme ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bir YouTube programına konuk olan Çelik, AK Parti'nin geleceği ve liderlik tartışmaları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN'DAN SONRA AK PARTİ'NİN YAŞAMA ŞANSI YOK"

Karizmatik liderlerin ardından siyasi partilerin varlığını sürdürmekte zorlandığını ifade eden Hüseyin Çelik, AK Parti'nin de benzer bir süreç yaşayacağını söyledi.

Şule Aydın'ın programında katılan Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karizmatik liderlerin partilerinin kendilerinden sonra yaşama şansı zaten yoktur. Demirel gittikten sonra DYP yaşamamıştır. Özal gittikten sonra Anavatan Partisi yaşamamıştır. Tayyip Erdoğan'dan sonra da AK Parti'nin yaşama şansı yoktur."

AK Parti'nin Erdoğan sonrasında bir anda ortadan kalkmayacağını ifade eden Çelik, partinin zaman içinde güç kaybedebileceğini ifade etti.

"HİÇBİR PARTİ LİDERİYLE BU KADAR ÖZDEŞLEŞMEDİ"

Çelik, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güçlü şekilde özdeşleştiğini belirterek, Erdoğan'ın ardından parti yönetimine hangi ismin gelirse gelsin aynı etkiyi oluşturmasının zor olacağını dile getirdi.

Eski bakan, "Hiçbir parti AK Parti kadar lideriyle özdeşleşmemiştir. Sayın Erdoğan'dan sonra A, B, C, D hangi şahsı getirirseniz getirin AK Parti'nin başına tutmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"VELİAHT SİSTEMİNE DAYALI CUMHURİYET İSTEMEMELİYİZ"

Hüseyin Çelik, Erdoğan sonrası liderlik tartışmalarında aile içinden bir ismin öne çıkması ihtimaline ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Azerbaycan, Suriye, Türkmenistan, Irak ve Libya örneklerini hatırlatan Çelik, cumhuriyet yönetimlerinde iktidarın aile içinde devredilmesine karşı olduğunu belirterek, "Biz böyle bir cumhuriyet istememeliyiz. Veliaht sistemine dayanan bir cumhuriyet istememeliyiz. Veraset sistemiyle yapılırsa bu bizi muz cumhuriyeti yapar." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çelik'in açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası döneme ilişkin siyasi tartışmaların sürdüğü bir dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.