Araç sahiplerine kritik uyarı: 10 bin TL yerine 80 bin TL istediler

Müşterinin yaklaşık 100 bin liralık ağır bir faturadan kurtulduğunu vurgulayan Uysal, "Bilmediği bir yere gitse, 'sibop sesi diye güzelce yaptık' diyeceklerdi. Radyatörü değiştirecekler, o büyük parayı da haksız yere alacaklardı. 10 bin lira nerede, 70-80 bin lira nerede? Yazık günah insanların parasına. Araç sahipleri basit şeylerin basit çözümleri olabileceğini unutmasın. Kesinlikle bir yerden fiyat alıp bırakmasınlar, birkaç yerden fiyat alarak durumu teyit ettirsinler" ifadelerini kullandı.