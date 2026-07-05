Konya'da yaşayan A.D., 2016 model otomobilinin motor kısmından gelen rahatsız edici ses üzerine soluğu şehir merkezindeki bir tamircide aldı.
Araç sahiplerine kritik uyarı: 10 bin TL yerine 80 bin TL istediler
Konya'da aracından gelen tuhaf ses üzerine sanayinin yolunu tutan bir sürücü, tamircinin "Motor arızası, 80 bin lira masrafı var" sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Gerçek ise bir başka ustada ortaya çıktı.Kaynak: İHA
Aracı inceleyen usta, sorunun motordaki siboplardan kaynaklandığını belirterek, "Motorun açılması lazım, 70-80 bin lira aralığında bir masrafı olur" teşhisini koydu.
Çıkan yüksek fatura karşısında adeta dünyası başına yıkılan araç sahibi, bir yakınının tavsiyesi üzerine aracını oto ekspertiz merkezine götürmeye karar verdi.
Ekspertizde yapılan detaylı inceleme, sanayideki büyük bir hatayı gün yüzüne çıkardı. Aracın motorunda hiçbir problem olmadığı, o korkutucu sesin yalnızca arızalanmış radyatör fan motorundan geldiği tespit edildi.
70-80 bin liralık faturanın aksine, arızanın maliyetinin sadece 10 bin lira civarında olduğu anlaşıldı. Hazırlanan raporu gören A.D., aracını başka bir tamirciye götürerek uygun fiyata tamir ettirdi.
Durumu tespit eden oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, yaşananları şöyle anlattı:
"Araç bize 'sibop sesi var' şikayetiyle geldi. Gerçekten de motor çalışırken çok gürültülü ve sibop arızasına benzeyen bir ses çıkarıyordu.
Gittikleri ustalar, 'Sibop kapağının açılması lazım' demişler. Ancak yaptığımız kontrollerde asıl sorunun radyatör fanından kaynaklandığını fark ettik.
Fanın boşluğunu elimle aldığımda o korkunç sesin anında kesildiğini müşterimize de gösterdim. Müşteri, 'Abi bu kadar basit bir şey miydi?' diyerek büyük bir şaşkınlık yaşadı ve teşekkür etti."
Vatandaşları bu tür durumlara karşı uyaran ve masrafların şişirilebileceğine dikkat çeken Uysal, araç sahiplerinin tek bir yerin sözüyle hareket etmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Müşterinin yaklaşık 100 bin liralık ağır bir faturadan kurtulduğunu vurgulayan Uysal, "Bilmediği bir yere gitse, 'sibop sesi diye güzelce yaptık' diyeceklerdi. Radyatörü değiştirecekler, o büyük parayı da haksız yere alacaklardı. 10 bin lira nerede, 70-80 bin lira nerede? Yazık günah insanların parasına. Araç sahipleri basit şeylerin basit çözümleri olabileceğini unutmasın. Kesinlikle bir yerden fiyat alıp bırakmasınlar, birkaç yerden fiyat alarak durumu teyit ettirsinler" ifadelerini kullandı.