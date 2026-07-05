Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmini raporuna göre, 5 Temmuz Pazar günü ülkemizin geniş bir kesiminde gökgürültülü sağanak yağışlar, kıyı hatlarında sert fırtınalar ve doğu bölgelerinde ise bunaltıcı yaz sıcakları eş zamanlı olarak etkisini gösterecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre özellikle 12.00 - 18.00 saatleri arasında atmosferik hareketlilik zirve noktaya ulaşacak; bir tarafta ani sel riskleri oluşurken diğer tarafta termometreler yükselecek.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Yurdun iç ve batı kesimlerinde gökgürültülü sağanak yağışlar gözlemlenirken, Ege ve Marmara kıyılarında kuvvetli rüzgar; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde ise aşırı sıcaklıklar bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Haritadaki verilere göre hazırlanan bölge bölge ve il il hava durumu detayları şu şekildedir:

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C
Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BARTIN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Erzurum ve Ardahan hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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