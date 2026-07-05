Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı

En düşük emekli maaşı 20 bin TL’den 23.552 TL’ye, en düşük memur maaşı 61.809 TL’den 70.224 TL’ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 31.527 TL oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,52 zam yapıldı.

Program sunucusu, işçi emeklisi ile memur emeklisi arasındaki 10 bin TL’yi aşan farka dikkat çekti. Muhammet Bayram bu duruma şöyle değindi:“23.552 liranın iyi olduğunu söyleyebilen herhalde bir kişi bulamazsınız. … büyükşehirlerde özellikle bir de kira veriliyorsa, rakamlar ortada, kira fiyatlarında, konutta artışlar yüzde 45’leri buldu. Bir yanda maaşlara gelen zam yüzde 20’nin altında.”

En düşük emekli maaşının neden 25 bin olamadığını soran program sunucusuna Bayram şu ifadeleri kullandı:

''Aslında bu diğer yüksek maaş alanları içinde adaletsizlik ya. 23.552 lerinin çok ya da düşük olduğunu konuşmuyorum ama en düşük emekli maaşını daha fazla artırırsanız e yukarıdakiler yüzde 17.76 aldı. Yani 30.000 TL maaş alan yüzde 17'lik maaş zammı aldı. En düşük emekli maaş alanlar da bu kadar aynı oranda zam maaş alacak. Yani bu kişilerimiz işte tarımda çalışan işçilerimiz daha düşük prim sayısı prim gün sayısı ödeyen işçilerimiz, çalışanlarımız, vatandaşlarımız, emeklilerimiz bunlar daha az prim ödediği için daha az maaş alıyor. Devlet maaşları düşük kalmasın diye bunu tamamlıyor. Durum bundan ibaret. Gönül ister ki en düşük emekli maaşı şu anda 30.000 TL olsun. En az biri işte yarısını, biraz da yarısından fazlasını burada kirasına versin ve emeklilerimiz hayatının geri kalanı refah ve e sükut içinde yaşasın. Ama tabii büyük şehirlerde yaşamak gerçekten zor.''