Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı

Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı

TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri sonrası memur ve emekli maaş zamları netleşti. Programda ekonomist Muhammet Bayram, enflasyonun seyrini ve emeklilerin durumunu detaylı değerlendirdi. Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 0,99 olarak gerçekleşerek yüzde 1’in altına indi.

Hava Demir Hava Demir
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Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı - Resim: 1

En düşük emekli maaşı 20 bin TL’den 23.552 TL’ye, en düşük memur maaşı 61.809 TL’den 70.224 TL’ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 31.527 TL oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,52 zam yapıldı.

Program sunucusu, işçi emeklisi ile memur emeklisi arasındaki 10 bin TL’yi aşan farka dikkat çekti. Muhammet Bayram bu duruma şöyle değindi:“23.552 liranın iyi olduğunu söyleyebilen herhalde bir kişi bulamazsınız. … büyükşehirlerde özellikle bir de kira veriliyorsa, rakamlar ortada, kira fiyatlarında, konutta artışlar yüzde 45’leri buldu. Bir yanda maaşlara gelen zam yüzde 20’nin altında.”

En düşük emekli maaşının neden 25 bin olamadığını soran program sunucusuna Bayram şu ifadeleri kullandı:

''Aslında bu diğer yüksek maaş alanları içinde adaletsizlik ya. 23.552 lerinin çok ya da düşük olduğunu konuşmuyorum ama en düşük emekli maaşını daha fazla artırırsanız e yukarıdakiler yüzde 17.76 aldı. Yani 30.000 TL maaş alan yüzde 17'lik maaş zammı aldı. En düşük emekli maaş alanlar da bu kadar aynı oranda zam maaş alacak. Yani bu kişilerimiz işte tarımda çalışan işçilerimiz daha düşük prim sayısı prim gün sayısı ödeyen işçilerimiz, çalışanlarımız, vatandaşlarımız, emeklilerimiz bunlar daha az prim ödediği için daha az maaş alıyor. Devlet maaşları düşük kalmasın diye bunu tamamlıyor. Durum bundan ibaret. Gönül ister ki en düşük emekli maaşı şu anda 30.000 TL olsun. En az biri işte yarısını, biraz da yarısından fazlasını burada kirasına versin ve emeklilerimiz hayatının geri kalanı refah ve e sükut içinde yaşasın. Ama tabii büyük şehirlerde yaşamak gerçekten zor.''

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Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı - Resim: 2

“Dezenflasyon Süreci Tekrar Başladı”

Bayram, enflasyondaki katılığı en büyük sorun olarak nitelendirdi ve şu değerlendirmeyi yaptı: “Zaten Seda Hanım en çok korktuğumuz enflasyondaki o katılıktı. Yani yüzde 30’lara gelip yüzde 30’ların altına hızlı bir şekilde gelememesiydi. Şimdi son 3 ay boyunca zaten bunu hissettik…

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Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı - Resim: 3

Baktığımızda dezenflasyon sürecinin tekrar başladığını görebiliyoruz. Haziran ayında 1’in altında aylık enflasyon geldi. Temmuz ve Ağustos aylarında da yine gıdadan kaynaklı hızlı bir düşüş bekliyoruz.”

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Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı - Resim: 4

Ancak Bayram, sorunun devam ettiğine de işaret etti:“Ama burada konut kira enflasyonu hala yüksekken memur emeklilerin maaşları tabii burada olumsuz etkilenecek… Konut enflasyonu sağlıkta ve eğitimde de enflasyonu tetikliyor.”

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Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı - Resim: 5

Gıda tarafında ise üretici-tüketici fiyat makasına dikkat çeken Bayram şunları söyledi:

“Bir meyvede üretici emin olun kirazı 1 liranın altına satan üretici var. 1 liranın altına satıp da nasıl büyük şehirlerde 70 lira, 80 lira yerine göre 100 lira olabiliyor işte biz bu sorunu gidermedikçe maalesef enflasyon yüzde 30’lara katı kalacak.”

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Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı - Resim: 6

Kira ve Emekli Geçim Zorluğu

Bayram, emeklilerin özellikle büyükşehirlerde yaşadığı geçim sıkıntısını vurguladı

:“Emekliler tabii yani biz kimseye İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Büyükşehir’de yaşamayın. Köyünüze kendinize dönün diyemeyiz ama… 23.552 lirayla en düşük emekli maaşı alan bir kişinin geçinmesi neredeyse imkansız.”

Çözüm önerileri olarak kira sübvansiyonu, vergi indirimleri ve Anadolu’ya dönüş teşviklerini dile getirdi.

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Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı - Resim: 7

“Sadece Faizle Enflasyon Düşmüyor”

Bayram, enflasyonla mücadelenin yalnızca yüksek faizle yürümeyeceğini, mevsimsel etkilerin ve denetim eksikliğinin de önemli olduğunu belirtti. Özellikle gıda sektöründeki fahiş fiyatlar ve ahlaki bozulmaya dikkat çekerek denetim ve kayyum uygulamalarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

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Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı - Resim: 8

NATO Zirvesi’ne de değinen Bayram, savunma sanayiinin Türkiye’ye getireceği ekonomik fırsatları ve sıcak para akışının doğru kullanılması gerektiğini ifade etti.

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Muhammed Bayram emekli maaş zammındaki bilinmeyeni açıkladı - Resim: 9

Emekliler ve Vatandaşlar Ne Diyor?
En düşük emekli maaşının 23.552 TL ile büyükşehirlerde geçinmenin neredeyse imkânsız olduğu görüşü programda geniş yer tuttu. Bayram, devletin sosyal desteklerini sürdürdüğünü ancak emeklilerin refahı için daha kalıcı çözümler gerektiğini vurguladı.

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