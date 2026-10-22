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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kadınları para karşılığında üreme hücresi satmak üzere yurt dışına yönlendirdiği öne sürülen suç örgütüne yönelik 14 ilde operasyon düzenlendi.

Soruşturma, bir kadının durumundan şüphelenen eşinin CİMER'e yaptığı başvurunun ardından başlatıldı. Yapılan incelemelerde Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

41 KADININ 811 KEZ YUMURTA SATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Teknik takipler, MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ve yurt dışı seyahat bilgilerinin incelenmesi sonucunda 41 kadının toplam 811 kez yumurta sattığı tespit edildi.

Soruşturmada 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 36 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.