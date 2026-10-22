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İstanbul Tıp Fakültesi'nde kadın sağlık çalışanlarının mahremiyetini hedef alan ciddi bir olay yaşandı. Acil Cerrahi Bölümü'nde görev yapan bir erkek personelin, kadın meslektaşlarını tuvalette gizlice fotoğrafladığı iddiası üzerine başlatılan süreçte şüpheli tutuklandı. Yaklaşık 8 ay boyunca devam ettiği öne sürülen olayın, bir hemşirenin şüphelinin telefonunda kendisine ve diğer kadın çalışanlara ait görüntüleri fark etmesiyle ortaya çıktığı belirtildi.

KADIN ÇALIŞANLARI TUVALETTE GİZLİCE GÖRÜNTÜLEMİŞ

İddiaya göre, hastanenin Acil Cerrahi Bölümü'nde çalışan erkek personel, kadın meslektaşlarının tuvalete girmesinin ardından içeri girerek cep telefonuyla gizlice görüntü aldı.

Şüphelinin, telefonunu tuvalet kabinlerinin altından veya üstünden uzatarak kadın çalışanları habersiz şekilde fotoğrafladığı öne sürüldü.

İDDİAYA GÖRE 8 AY BOYUNCA DEVAM ETTİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcisi Güldane Çelik, kadın çalışanların gizlice görüntülenmesi olayının yaklaşık 8 ay sürdüğünü belirtti.

Çelik'in aktardığı bilgiler, olayın uzun süre fark edilmeden devam ettiği iddiasını gündeme getirdi.

BİR HEMŞİRENİN FARK ETMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ortaya çıkması ise bir hemşirenin şüphelinin cep telefonundaki görüntüleri görmesiyle gerçekleşti. Hemşirenin, telefonda kendisine ve başka kadın çalışanlara ait görüntüleri fark etmesinin ardından şikâyetçi olduğu belirtildi.

Şikâyet üzerine yürütülen adli süreçte şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.