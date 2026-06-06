Sosyal medyada ve adliye koridorlarında yıllardır büyük tartışma konusu olan "şirket mülkü cihazların kontrol hakkı" meselesine yargı en üst perdeden son noktayı koydu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın köşesinde detaylarını aktardığı ve Yargıtay'ın bu yıl içinde oy birliğiyle onayarak kesinleştirdiği dosya, bir şirkette 5 yıl boyunca mühendis olarak çalışan bir işçinin hak arama mücadelesiyle başladı.

ŞAHSİ BİLGİLERİNİ SİLMEDEN TELEFONUNA EL KOYDULAR

Genç mühendis, unvanı dışındaki işlerin kendisine zorla yaptırıldığını ve hak ettiği primlerin ödenmediğini belirterek şikayetçi oldu. Bardağı taşıran son damla ise fesih günü yaşandı. İş sözleşmesini haksız yere fesheden işveren yetkilileri, mühendisin kullanımında olan ve içinde şahsî bilgilerinin yer aldığı şirket telefonuna zorla el koydu. Kişisel verilerini silmesine dahi müsaade edilmeyen işçinin tüm özel mesajları izinsizce okunup kayda geçirildi. Maruz kaldığı psikolojik baskı karşısında hakkını arayan işçi; kıdem, ihbar, yıllık izin ve prim alacaklarının yanı sıra kişiliğine saldırı yapıldığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

ŞİRKETİN SAVUNMASI: "MESAJLARDA PATRONA HAKARET VAR"

Davalı şirket vekili ise feshin tamamen haklı olduğunu savunarak mahkemeye şoke eden iddialar sundu. İşverenin tezine göre, geri alınan şirket telefonu incelendiğinde işçinin iş arkadaşları ve rakip firma personeliyle yaptığı WhatsApp yazışmaları ele geçirilmişti.

Bu yazışmalarda işçinin şirket patronuna, projeler direktörüne ağır hakaretler ettiği, hatta iş yeri yemekhanesinde yemek yiyen üç kadın çalışanın gizlice fotoğrafını çekip bir başkasına göndererek "üç şeytan" yazdığı tespit edilmişti. Şirket, "cihaz şirket malı olduğu için içindeki her şey şirkete aittir" mantığıyla bu mesajları fesih gerekçesi yaptı.

"MÜLKİYET HAKKI, ÖZEL HAYATI DİKİZLEME HAKKI VERMEZ"

Dosyayı inceleyen yerel mahkeme hakimi, patronların tüm savunmasını yerle bir eden tarihi bir gerekçe yazdı. Mahkeme; işçinin mesajlarında ne yazarsa yazsın, o mesajların elde ediliş biçiminin hukuku kirlettiğini vurgulayarak şu tokat gibi karara imza attı:

"Bir cihazın mülkiyetinin işverende olması, işverene o cihazı kullanan insanın özel hayatını dikizleme, şahsî mesajlarını okuma ve bunları tutanak altına alma hakkı vermez. İşveren, özel hayatın gizliliğini açıkça ihlal etmiştir. Hukuka aykırı şekilde elde edilen WhatsApp mesajları fesih gerekçesi yapılamaz. Bu nedenle fesih haksızdır!"

İşverenin hazmedemeyerek başvurduğu Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) ve son olarak şansını denediği Yargıtay da alt mahkemenin kararını eksiksiz ve kusursuz bularak onadı. Karar oy birliğiyle kesinleşti.

KARARIN GETİRDİĞİ 3 BÜYÜK DÖNÜM NOKTASI

1. SİBER MAHREMİYET TESCİLLENDİ:

İşçiye tahsis edilen cihazlar "şirket mülkü" olsa dahi, işçinin şahsî yazışmaları Anayasal koruma altındaki "Özel Hayatın Gizliliği" kapsamındadır. Kimse bu duvarı aşamaz.

2. HUKUKSUZ DELİL ÇÖP HÜKMÜNDEDİR:

İşçinin arkasından iş çevirerek, telefonunu gizlice karıştırarak elde ettiğiniz hiçbir veri (ağır hakaret içerse bile) mahkemede delil olamaz. Hukuk, kirli ellerle getirilen temiz delili reddeder.

3. RÖNTGENCİ İŞVERENE TAZMİNAT DARBESİ:

İşçinin dijital verilerini izinsiz incelemek sadece işten atmayı haksız yapmaz. Aynı zamanda