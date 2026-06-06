Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki dev metropol arasındaki seyahat alışkanlıklarını tamamen değiştirecek olan yeni "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu.
Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor: Tarih verildi
Süper hızlı tren projesi resmen duyuruldu. Ankara ve İstanbul arasındaki mesafe projenin tamamlanmasıyla 80 dakikaya düşmesi öngörülüyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, bu dev proje için mevcut demir yolu altyapısına ekleme yapılmayacak; baştan sona sıfırdan yeni bir hat inşa edilecek. Trenin güzergahı doğrudan Ankara - Akyazı - İstanbul şeklinde planlandı.
Proje hayata geçtiğinde, Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresi sadece 80 dakikaya düşecek.
Sistem bir yer altı metrosu gibi tasarlanmadı. Tren güzergah boyunca normal zemin üzerinden ilerleyecek; coğrafi şartların gerektirdiği noktalarda tünel ve viyadüklerle desteklenecek.
Tasarım ve projelendirme çalışmalarına başlanan bu devasa altyapı yatırımının tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulmasının yaklaşık 10 yıl sürmesi öngörülüyor.
Halihazırda proje çizim aşamasında olan "Süper Hızlı Tren", Türkiye'nin ulaşım ağındaki en büyük ve vizyoner adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.