Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor: Tarih verildi

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor: Tarih verildi

Süper hızlı tren projesi resmen duyuruldu. Ankara ve İstanbul arasındaki mesafe projenin tamamlanmasıyla 80 dakikaya düşmesi öngörülüyor.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor: Tarih verildi - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki dev metropol arasındaki seyahat alışkanlıklarını tamamen değiştirecek olan yeni "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu.

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Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor: Tarih verildi - Resim: 2

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, bu dev proje için mevcut demir yolu altyapısına ekleme yapılmayacak; baştan sona sıfırdan yeni bir hat inşa edilecek. Trenin güzergahı doğrudan Ankara - Akyazı - İstanbul şeklinde planlandı.

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Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor: Tarih verildi - Resim: 3

Proje hayata geçtiğinde, Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresi sadece 80 dakikaya düşecek.

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Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor: Tarih verildi - Resim: 4

Sistem bir yer altı metrosu gibi tasarlanmadı. Tren güzergah boyunca normal zemin üzerinden ilerleyecek; coğrafi şartların gerektirdiği noktalarda tünel ve viyadüklerle desteklenecek.

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Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor: Tarih verildi - Resim: 5

Tasarım ve projelendirme çalışmalarına başlanan bu devasa altyapı yatırımının tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulmasının yaklaşık 10 yıl sürmesi öngörülüyor.

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Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor: Tarih verildi - Resim: 6

Halihazırda proje çizim aşamasında olan "Süper Hızlı Tren", Türkiye'nin ulaşım ağındaki en büyük ve vizyoner adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi
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