Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin gözdesini satın aldı: Resmi açıklama geldi

Çekya’nın Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Sicili'ne sunduğu verilere göre, Türkiye’den "KHAN" adıyla kayıtlı 2 adet ürün tedarik edildi.
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Çekya, Türkiye’den BORA balistik füzesi tedarik ettiğini duyurdu.Derleyen: Baran Yalçın
ROKETSAN tarafından yapılan KHAN, BORA balistik füzesinin ihracat versiyonu olarak biliniyor.
UNROCA, 2025 Çekya raporunda Türkiye’den 'KHAN' adıyla kayıtlı 2 adet ürün tedarik edildiğini açıkladı.
BORA balistik füze sisteminin ihracat versiyonu olan KHAN füze sistemi, ilk kez TSK haricinde Endonezya'nın envanterine girmişti.
Çekya'nın söz konusu tedariği ise AB ve NATO ülkeleri içinde bir ilk sayılır.
KHAN füze sisteminin özellikleri:
80 - 280 km menzil
470 kg harp başlığı
2500 kg ağırlık
610 mm çap
Kompozit Katı yakıtı
ÇEKYA'NIN TÜRKİYE'DEN ALDIĞI DİĞER ÜRÜNLER
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162 adet Hafif makineli tüfek
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400 adet El tipi namlu altı ve monte edilmiş bombaatar
30 adet Taşınabilir tanksavar topları
400 adet Çapı 75 mm'den küçük havan topları