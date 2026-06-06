Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin gözdesini satın aldı: Resmi açıklama geldi

Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin gözdesini satın aldı: Resmi açıklama geldi

Çekya, Türkiye’den BORA balistik füzesi tedarik ettiğini duyurdu.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
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Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin gözdesini satın aldı: Resmi açıklama geldi - Resim: 1

Çekya’nın Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Sicili'ne sunduğu verilere göre, Türkiye’den "KHAN" adıyla kayıtlı 2 adet ürün tedarik edildi.

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Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin gözdesini satın aldı: Resmi açıklama geldi - Resim: 2

ROKETSAN tarafından yapılan KHAN, BORA balistik füzesinin ihracat versiyonu olarak biliniyor.

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Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin gözdesini satın aldı: Resmi açıklama geldi - Resim: 3

UNROCA, 2025 Çekya raporunda Türkiye’den 'KHAN' adıyla kayıtlı 2 adet ürün tedarik edildiğini açıkladı.

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Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin gözdesini satın aldı: Resmi açıklama geldi - Resim: 4

BORA balistik füze sisteminin ihracat versiyonu olan KHAN füze sistemi, ilk kez TSK haricinde Endonezya'nın envanterine girmişti.

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Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin gözdesini satın aldı: Resmi açıklama geldi - Resim: 5

Çekya'nın söz konusu tedariği ise AB ve NATO ülkeleri içinde bir ilk sayılır.

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Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin gözdesini satın aldı: Resmi açıklama geldi - Resim: 6

KHAN füze sisteminin özellikleri:

80 - 280 km menzil

470 kg harp başlığı

2500 kg ağırlık

610 mm çap

Kompozit Katı yakıtı

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Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin gözdesini satın aldı: Resmi açıklama geldi - Resim: 7

ÇEKYA'NIN TÜRKİYE'DEN ALDIĞI DİĞER ÜRÜNLER

65 adet Igla 9K38 Taşınabilir Hava Savunma Sistemleri (MANPADS)

162 adet Hafif makineli tüfek

2 adet Ağır makineli tüfek

400 adet El tipi namlu altı ve monte edilmiş bombaatar

30 adet Taşınabilir tanksavar topları

400 adet Çapı 75 mm'den küçük havan topları

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Kaynak: Haber Merkezi
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