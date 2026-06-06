Yeniçağ Gazetesi
06 Haziran 2026 Cumartesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak

Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak

Meteoroloji'nin güncel raporuna göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artarken, yurdun birçok bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Birçok bölgemizde ise yerel sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor.

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 2

Özellikle Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 3

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar mevkii ile Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların Batı ve Orta Karadeniz kıyılarındaki pus ve sise karşı dikkatli olması gerekiyor.

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 4

Hava sıcaklıkları güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinde seyrederken, yurdun geri kalanında normallerin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney bölgelerde ise güneyden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 5

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 6

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 7

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BARTIN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

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Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak - Resim: 13
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