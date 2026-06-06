Meteoroloji paylaştı: Aniden bastıracak, sağanak sakır şakır yağacak

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar mevkii ile Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların Batı ve Orta Karadeniz kıyılarındaki pus ve sise karşı dikkatli olması gerekiyor.