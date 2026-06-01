İş yerinde fotoğraf çekenler dikkat: Yargıtay’dan emsal karar, 2 ayrı suç sayıldı

HEM ÇEKTİ HEM DE YAYDI 2 AYRI SUÇU İŞLEDİ

İşyerinde nöbet sırasında uyuyan iş arkadaşının fotoğrafını çekip, amirine şikâyet etmek için gönderen kişinin eyleminin ‘görüntü ve seslerin kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarını oluşturduğu hatırlatıldı. Sanığa 2 ayrı suçtan ayrı ayrı ceza verilmesi gerektiğine dikkat çeken Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın beraatine hükmeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması yönünde karar verdi.