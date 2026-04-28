Prof. Dr. İzzet Özgenç, paylaşımında 2023 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmaması üzerine yüksek mahkemeler arasında yaşanan gerilime dikkat çekti. Bu süreci bir "yargı krizi" olarak nitelendiren Özgenç, TBMM’nin de sürece dahil olmasıyla meselenin bir "devlet krizine" evrildiğini söyledi.

Özgenç, söz konusu krizin "küllenmiş olmakla birlikte halen devam ettiğini" belirterek, yaşananların sorumlusu olarak işaret ettiği dönemin Yargıtay Başkanı hakkında sert eleştirilerde bulundu.

DAVAYA KONU OLAN İFADE: TUZLUK

Özgenç, kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede davanın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Sorunun baş sorumlusu Yargıtay’ın düşkün başkanı hakkında 'tuzluk' nitelemesinde bulunduğum için, hakaret davası açılmıştır. Kamunun bilgisine sunulur."

Hukuk dünyasında yankı uyandıran bu açıklama, ifade özgürlüğü ve yargı mensuplarına yönelik eleştiri sınırları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Davanın önümüzdeki günlerde görülmeye başlanması bekleniyor.

İzzet Özgenç hakkında başlatılan "hakaret" davasını kişisel sosyal medya hesabından "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına yönelik olarak YÜKSEK MAHKEMELER ARASINDA 2023 yılında yaşanan RESTLEŞMElerle oluşan YARGI KRİZİnin ve bilahare Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de işin içine çekilmesiyle DEVLET KRİZİne dönüşen, küllenmiş olmakla birlikte halen devam eden sorunun baş sorumlusu Yargıtay’ın DÜŞKÜN başkanı hakkında TUZLUK nitelemesinde bulunduğum için, HAKARET davası açılmıştır. Kamunun bilgisine sunulur." ifadeleriyle duyurdu.