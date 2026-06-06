Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 370 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

370 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası tarafından enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte mevduat faiz oranlarında da güncellemeler meydana geldi. Peki 370 bin liranın aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
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370 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 11.373,7 TL

Vade Sonu Bakiye: 381.373,7 TL

1 7
370 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 11.106,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 381.106,08 TL

2 7
370 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

QNB

Faiz Oranı: %44,5

Net Kazanç: 11.115,68 TL

Vade Sonu Bakiye: 381.115,68 TL

3 7
370 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 11.242,55 TL

Vade Sonu Bakiye: 381.242,55 TL

4 7
370 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

ING

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 11.242,55 TL

Vade Sonu Bakiye: 381.242,55 TL

5 7
370 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Denizbank

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 11.820,48 TL

Vade Sonu Bakiye: 381.820,48 TL

6 7
370 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 10.862,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 380.862,07 TL

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
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