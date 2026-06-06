370 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 11.373,7 TL
Vade Sonu Bakiye: 381.373,7 TL
Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 11.373,7 TL
Vade Sonu Bakiye: 381.373,7 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 11.106,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 381.106,08 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 11.115,68 TL
Vade Sonu Bakiye: 381.115,68 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 11.242,55 TL
Vade Sonu Bakiye: 381.242,55 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 11.242,55 TL
Vade Sonu Bakiye: 381.242,55 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 11.820,48 TL
Vade Sonu Bakiye: 381.820,48 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 10.862,07 TL
Vade Sonu Bakiye: 380.862,07 TL