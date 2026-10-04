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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları mercek altına alındı. Soruşturmanın yargı mensuplarına uzanan bölümünde de yeni gelişmeler yaşandı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanırken, yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K.'nin rüşvet suçlaması kapsamında tutuklandığı, iki yargı mensubu hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

5 HAKİM VE SAVCI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Dosyada isimleri geçen 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı HSK İkinci Dairesinin kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturma dosyasında ayrıca İYİ Parti Kocaeli Milletvekili L.T.'nin taraf olduğu bir davanın da yer aldığı, milletvekili yönünden dosyanın ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.